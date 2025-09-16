Menu
HOME > ESPORTES
VIRADA

Técnico do Cruzeiro concorda em partes com Ceni e parabeniza o Bahia

Leonardo Jardim admitiu superioridade do Tricolor durante parte do confronto

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/09/2025 - 20:02 h
Leonatdo Jardim, técnico do Cruzeiro
Leonatdo Jardim, técnico do Cruzeiro -

Os técnicos Rogério Ceni e Leonardo Jardim concordaram em partes ao analisar a vitória do Cruzeiro sobre o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova. Após Ceni afirmar que o Tricolor foi dominante em boa parte do jogo, o treinador do time mineiro admitiu a "pressão no campo todo" do Esquadrão de Aço e parabenizou o clube, mas elogiou sua equipe após a volta do intervalo.

De acordo com o português, o golaço marcado por Jean Lucas durante o segundo tempo já não refletia a dinâmica da partida — indicando que enxergava um Cruzeiro superior antes mesmo das alterações.

"Foi um primeiro tempo muito difícil, dar os parabéns ao Bahia, que conseguiu nos pressionar, quase uma pressão no campo todo e criamos muitas dificuldades. A gente não conseguiu demonstrar o nosso futebol", disse Leonardo Jardim.

"No segundo tempo revemos algumas ideias e acho que melhoramos. Acabamos sofrendo um gol, mas já contra a corrente do jogo. Nessa altura já tínhamos tido algumas situações no meio-campo adversário, mas o futebol é assim. Um grande gol do (Jean) Lucas. Com o Bahia ganhando, nós arriscamos colocar um time mais ofensivo e dinâmico. Pela primeira vez na temporada conseguimos tirar jogadores do banco e virar o jogo", concluiu.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou à vice-liderança com 47 pontos, encurtou a distância ao Flamengo para três pontos e, de sobra, aumentou o intervalo em relação ao próprio Bahia para 11 pontos.

"Foi uma grande vitória por vários fatores. Primeiro, o Bahia é um time que concorre com os mesmos objetivos que nós em termos de acesso à Libertadores. É uma equipe que tem bons jogadores. Um time que o Cruzeiro não ganhava aqui na Bahia desde 2014. Por todos esses fatores é um jogo importante", completou o português.

Apesar de Rogério Ceni e Leonardo Jardim terem feito análises semelhantes em relação ao primeiro tempo, discordaram sobre a segunda etapa. O comandante tricolor lamentou a derrota e afirmou que o Bahia dominou o Cruzeiro até o gol de empate marcado por Sinisterra.

"Não posso ser injusto com os jogadores hoje, mas a não ser em momentos pontuais, não pode deixar o jogador conduzir e chutar. Isso é uma tomada de decisão que temos que ter por si próprio. De resto fomos muito superiores hoje. O Cruzeiro não fez nada, só no final do jogo, nos últimos 15 minutos. Mas claro, vamos fazer uma análise da derrota, mas sempre triste perder em casa", lamentou Ceni.

