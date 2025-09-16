Menu
HOME > ESPORTES
INVENCÍVEIS EM CASA

Bahia perde invencibilidade na Fonte Nova; veja os melhores mandantes

Flamengo e Mirassol são os dois únicos times que ainda não perderam em casa na Série A do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

16/09/2025 - 16:50 h
O Bahia perdeu a invencibilidade em casa para o Cruzeiro
O Bahia perdeu a invencibilidade em casa para o Cruzeiro -

A Fonte Nova já tinha se tornado sinônimo de triunfo quando chegou o Cruzeiro. Na 23ª rodada do Brasileirão, o Bahia perdeu pela primeira vez em casa, levando 2 a 1 de virada na última segunda-feira, 15, e escorregando para fora do G-4 de vez após a subida do Mirassol.

Dessas 23 rodadas, duas estão atrasadas para o Bahia, com uma das partidas programada para acontecer na Fonte: o jogo contra o Internacional, válido pela 14ª rodada, que será disputado no dia 22 de outubro, às 19h.

O confronto contra o Cruzeiro marcou o 11º jogo do Bahia em Salvador no Brasileiro até aqui. Até então, o time tinha acumulado sete vitórias e três empates. A última derrota havia sido em 7 de maio, para o Nacional, do Uruguai, ainda pela fase de grupos da Libertadores.

Com isso, somente dois times conseguiram manter o status de invencíveis em casa - Flamengo, líder da tabela, e Mirassol, mais novo G-4 da competição. Com 30 pontos em 12 jogos em casa, o Mengão é o líder de aproveitamento como mandante, somando 83%.

Em seguida, aparecem Cruzeiro (28 pontos em 12 jogos e 77%) e Mirassol (22 pontos em dez jogos e 73%), com o Bahia chegando em quarto lugar e somando 24 pontos em onze jogos, com 72% de aproveitamento.

Na tabela, é quase a mesma coisa. No topo, o Flamengo tem 50 pontos, seguido pelo Cruzeiro com 47, Palmeiras - quinto em aproveitamento como mandante com 69% - com 46, Mirassol com 38 e Bahia com 36.

O líder absoluto que já venceu nove vezes e empatou apenas três em casa não sabe o que é perder no Maracanã desde julho, quando foi superado pelo Atlético-MG na Copa do Brasil. Já o Mirassol, venceu seis vezes e empatou quatro no Campos Maia.

Tags:

Brasileirão EC Bahia Fonte Nova

x