Jean Lucas expõe "sentimento de tristeza" após nova derrota do Bahia

Após a derrota para o Cruzeiro, o meia Jean Lucas avaliou a atuação do Bahia, falou sobre o sentimento de tristeza do grupo e elogiou a força do time adversário. Saiba o que o capitão do Bahia disse.

O Bahia até jogou bem contra o Cruzeiro, mas, quando precisou fazer alterações e mudar a forma de jogar por conta das substituições, o “elenco curto” acabou pesando. Em contraponto, a qualidade do banco de reservas da Raposa surgiu como fator preponderante para a derrota azul, vermelha e branca nesta segunda-feira, 15.

O time baiano teve domínio do jogo — conforme destacou Rogério Ceni —, mas viu o adversário ter impacto imediato após as entradas de Sinisterra, Arroyo e Gabigol. Enquanto isso, a equipe comandada por Ceni perdeu força, apesar da boa atuação, a exemplo de Jean Lucas, que marcou o único gol do Esquadrão na partida.

Depois do apito final, na zona mista, o camisa 6 do Bahia evitou procurar culpados, garantiu que “não houve desatenção” do time e afirmou: “sentimento de tristeza”. O meio-campista destacou que o resultado incomodou bastante, citando inclusive a eliminação diante do Fluminense como métrica comparativa para exaltar o desempenho contra o Cruzeiro.

A gente sai daqui com um sentimento de tristeza, porque a gente fez um excelente jogo e a gente merecia sair daqui com o triunfo Jean Lucas - jogador do Bahia

“Bastante chateado, porque contra o Fluminense a gente não jogou absolutamente nada [...] Hoje a gente teve uma postura totalmente diferente. Lutamos, jogamos. No primeiro tempo os caras praticamente não encostaram na bola, só a gente jogou. Na metade do segundo tempo a gente tava muito bem”, comentou Jean Lucas.

Ainda durante a declaração, o jogador, que terminou a partida como capitão do Bahia em campo, também fez questão de exaltar o Cruzeiro — descartando falta de atenção do Esquadrão — e destacou que “não à toa” o clube mineiro está disputando o título do Brasileirão: “Os caras também treinam, são bons jogadores, não é à toa que estão brigando ali em cima na tabela. Entraram dois pontas muito rápidos”.