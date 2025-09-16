Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ANÁLISE DA DERROTA

Jean Lucas expõe "sentimento de tristeza" após nova derrota do Bahia

Meia-campista do Bahia destacou a tristeza com o resultado e elogiou o Cruzeiro, descartando desatenção do time na derrota em casa

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

16/09/2025 - 9:35 h
Após a derrota para o Cruzeiro, o meia Jean Lucas avaliou a atuação do Bahia, falou sobre o sentimento de tristeza do grupo e elogiou a força do time adversário. Saiba o que o capitão do Bahia disse.
Após a derrota para o Cruzeiro, o meia Jean Lucas avaliou a atuação do Bahia, falou sobre o sentimento de tristeza do grupo e elogiou a força do time adversário. Saiba o que o capitão do Bahia disse. -

O Bahia até jogou bem contra o Cruzeiro, mas, quando precisou fazer alterações e mudar a forma de jogar por conta das substituições, o “elenco curto” acabou pesando. Em contraponto, a qualidade do banco de reservas da Raposa surgiu como fator preponderante para a derrota azul, vermelha e branca nesta segunda-feira, 15.

O time baiano teve domínio do jogo — conforme destacou Rogério Ceni —, mas viu o adversário ter impacto imediato após as entradas de Sinisterra, Arroyo e Gabigol. Enquanto isso, a equipe comandada por Ceni perdeu força, apesar da boa atuação, a exemplo de Jean Lucas, que marcou o único gol do Esquadrão na partida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vitória amarga jejum fora de casa e acumula recordes negativos em 2025
MP investiga possível infiltração de facção no Corinthians
Mundial de Vôlei: Brasil se aproxima das oitavas de final após vitória

Depois do apito final, na zona mista, o camisa 6 do Bahia evitou procurar culpados, garantiu que “não houve desatenção” do time e afirmou: “sentimento de tristeza”. O meio-campista destacou que o resultado incomodou bastante, citando inclusive a eliminação diante do Fluminense como métrica comparativa para exaltar o desempenho contra o Cruzeiro.

A gente sai daqui com um sentimento de tristeza, porque a gente fez um excelente jogo e a gente merecia sair daqui com o triunfo
Jean Lucas - jogador do Bahia

Bastante chateado, porque contra o Fluminense a gente não jogou absolutamente nada [...] Hoje a gente teve uma postura totalmente diferente. Lutamos, jogamos. No primeiro tempo os caras praticamente não encostaram na bola, só a gente jogou. Na metade do segundo tempo a gente tava muito bem”, comentou Jean Lucas.

Ainda durante a declaração, o jogador, que terminou a partida como capitão do Bahia em campo, também fez questão de exaltar o Cruzeiro — descartando falta de atenção do Esquadrão — e destacou que “não à toa” o clube mineiro está disputando o título do Brasileirão: “Os caras também treinam, são bons jogadores, não é à toa que estão brigando ali em cima na tabela. Entraram dois pontas muito rápidos”.

Eu acho que não foi falta de atenção, não foi falta de querer mais, não foi nada disso
Jean Lucas - meio-campista do Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão Jean Lucas Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Após a derrota para o Cruzeiro, o meia Jean Lucas avaliou a atuação do Bahia, falou sobre o sentimento de tristeza do grupo e elogiou a força do time adversário. Saiba o que o capitão do Bahia disse.
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Após a derrota para o Cruzeiro, o meia Jean Lucas avaliou a atuação do Bahia, falou sobre o sentimento de tristeza do grupo e elogiou a força do time adversário. Saiba o que o capitão do Bahia disse.
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Após a derrota para o Cruzeiro, o meia Jean Lucas avaliou a atuação do Bahia, falou sobre o sentimento de tristeza do grupo e elogiou a força do time adversário. Saiba o que o capitão do Bahia disse.
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Após a derrota para o Cruzeiro, o meia Jean Lucas avaliou a atuação do Bahia, falou sobre o sentimento de tristeza do grupo e elogiou a força do time adversário. Saiba o que o capitão do Bahia disse.
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

x