Jean Lucas expõe "sentimento de tristeza" após nova derrota do Bahia
Meia-campista do Bahia destacou a tristeza com o resultado e elogiou o Cruzeiro, descartando desatenção do time na derrota em casa
Por Téo Mazzoni
O Bahia até jogou bem contra o Cruzeiro, mas, quando precisou fazer alterações e mudar a forma de jogar por conta das substituições, o “elenco curto” acabou pesando. Em contraponto, a qualidade do banco de reservas da Raposa surgiu como fator preponderante para a derrota azul, vermelha e branca nesta segunda-feira, 15.
O time baiano teve domínio do jogo — conforme destacou Rogério Ceni —, mas viu o adversário ter impacto imediato após as entradas de Sinisterra, Arroyo e Gabigol. Enquanto isso, a equipe comandada por Ceni perdeu força, apesar da boa atuação, a exemplo de Jean Lucas, que marcou o único gol do Esquadrão na partida.
Depois do apito final, na zona mista, o camisa 6 do Bahia evitou procurar culpados, garantiu que “não houve desatenção” do time e afirmou: “sentimento de tristeza”. O meio-campista destacou que o resultado incomodou bastante, citando inclusive a eliminação diante do Fluminense como métrica comparativa para exaltar o desempenho contra o Cruzeiro.
A gente sai daqui com um sentimento de tristeza, porque a gente fez um excelente jogo e a gente merecia sair daqui com o triunfo
“Bastante chateado, porque contra o Fluminense a gente não jogou absolutamente nada [...] Hoje a gente teve uma postura totalmente diferente. Lutamos, jogamos. No primeiro tempo os caras praticamente não encostaram na bola, só a gente jogou. Na metade do segundo tempo a gente tava muito bem”, comentou Jean Lucas.
Ainda durante a declaração, o jogador, que terminou a partida como capitão do Bahia em campo, também fez questão de exaltar o Cruzeiro — descartando falta de atenção do Esquadrão — e destacou que “não à toa” o clube mineiro está disputando o título do Brasileirão: “Os caras também treinam, são bons jogadores, não é à toa que estão brigando ali em cima na tabela. Entraram dois pontas muito rápidos”.
Eu acho que não foi falta de atenção, não foi falta de querer mais, não foi nada disso
