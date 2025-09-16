Vitória amarga jejum fora de casa e acumula recordes negativos em 2025

O Vitória enfrenta sua pior fase como visitante na Série A. O clube chega a uma marca de 500 derrotas no século e estabelece um recorde negativo inédito. Confira os números da crise. - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

A derrota para o Fortaleza, no último sábado, 13, ampliou a lista de marcas negativas do Vitória no Campeonato Brasileiro de 2025. Além de chegar a 12 partidas sem vencer fora de casa nesta edição, o rubro-negro se tornou o primeiro clube nordestino da Série A a alcançar 500 derrotas no século, segundo levantamento do R10 Score.

O desempenho como visitante tem sido um dos principais problemas do Leão da Barra. Em 12 jogos longe do Barradão, o Vitória soma sete derrotas e cinco empates, com apenas cinco gols marcados e 22 sofridos. No ranking de desempenho fora de casa, a equipe ocupa a terceira pior posição, à frente apenas de Juventude e Fortaleza — este último também ainda não venceu longe de sua capital.

A seca atual representa um marco inédito para o Leão. Pela primeira vez, em 11 participações no formato de pontos corridos, o clube terminou todo o primeiro turno sem um triunfo como visitante. Antes, o pior início havia acontecido em 2010, quando o time só venceu fora de Salvador na 15ª rodada, diante do Cruzeiro.

O histórico recente mostra que, em outros anos, o Vitória conseguiu quebrar a escrita mais cedo. Em 2024, venceu no sexto jogo fora; em 2018, no terceiro; em 2017, no quarto; em 2016, novamente no sexto; em 2014, já no segundo; em 2013 e 2009, logo na estreia como visitante; em 2010, no oitavo; em 2008, no quarto; em 2004, no quinto; e em 2003, também no primeiro jogo.

Apesar do atual cenário, o torcedor rubro-negro já viu dias melhores atuando longe de Salvador. Em 2017, por exemplo, o Vitória somou sete triunfos como visitante, conquistando 29 pontos e um aproveitamento de 50,8% fora de casa.