Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DOMINANDO AS QUADRAS

Mundial de Vôlei: Brasil se aproxima das oitavas de final após vitória

Com vitória sobre a República Tcheca, a equipe de Bernardinho se isola na liderança do Grupo H

Redação

Por Redação

16/09/2025 - 7:25 h
A Seleção Brasileira de Vôlei de Bernardinho segue forte no Mundial, vencendo a República Tcheca por 3 a 0 e liderando seu grupo. Descubra o que a vitória significa para o Brasil no torneio.
A Seleção Brasileira de Vôlei de Bernardinho segue forte no Mundial, vencendo a República Tcheca por 3 a 0 e liderando seu grupo. Descubra o que a vitória significa para o Brasil no torneio. -

O Brasil segue firme no Mundial Masculino de Vôlei, disputado nas Filipinas. Nesta segunda vitória consecutiva, a equipe comandada por Bernardinho superou a República Tcheca com autoridade, em sets diretos, por 3 a 0, com parciais de 25/11, 25/22 e 25/18.

Com o resultado, a seleção brasileira se isolou na liderança do Grupo H e já está muito próxima da vaga nas oitavas de final. A classificação pode ser confirmada ainda nesta terça-feira, 16, no complemento da rodada, caso a China derrote a Sérvia. O confronto entre chineses e sérvios está marcado para as 10h.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bruxa solta: com DM cheio, Bahia pode ter mais um desfalque por lesão
Gabriel Xavier garante estar pronto para seguir como titular do Bahia
Rogério Ceni vê bom jogo do Bahia em derrota de virada: "Dominou"

Na estreia, o Brasil já havia batido a própria China por 3 sets a 1, confirmando o bom início na competição. Agora, resta apenas um compromisso pela fase de grupos: o duelo diante da Sérvia, que acontece nesta quarta-feira, 17, às 23h, de Brasília, com transmissão ao vivo do sportv2.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bernardinho brasil vôlei masculino esporte mundial mundial de vôlei 2025 seleção brasileira sportv vôlei vôlei brasil república tcheca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A Seleção Brasileira de Vôlei de Bernardinho segue forte no Mundial, vencendo a República Tcheca por 3 a 0 e liderando seu grupo. Descubra o que a vitória significa para o Brasil no torneio.
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

A Seleção Brasileira de Vôlei de Bernardinho segue forte no Mundial, vencendo a República Tcheca por 3 a 0 e liderando seu grupo. Descubra o que a vitória significa para o Brasil no torneio.
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

A Seleção Brasileira de Vôlei de Bernardinho segue forte no Mundial, vencendo a República Tcheca por 3 a 0 e liderando seu grupo. Descubra o que a vitória significa para o Brasil no torneio.
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

A Seleção Brasileira de Vôlei de Bernardinho segue forte no Mundial, vencendo a República Tcheca por 3 a 0 e liderando seu grupo. Descubra o que a vitória significa para o Brasil no torneio.
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

x