Mundial de Vôlei: Brasil se aproxima das oitavas de final após vitória
Com vitória sobre a República Tcheca, a equipe de Bernardinho se isola na liderança do Grupo H
Por Redação
O Brasil segue firme no Mundial Masculino de Vôlei, disputado nas Filipinas. Nesta segunda vitória consecutiva, a equipe comandada por Bernardinho superou a República Tcheca com autoridade, em sets diretos, por 3 a 0, com parciais de 25/11, 25/22 e 25/18.
Com o resultado, a seleção brasileira se isolou na liderança do Grupo H e já está muito próxima da vaga nas oitavas de final. A classificação pode ser confirmada ainda nesta terça-feira, 16, no complemento da rodada, caso a China derrote a Sérvia. O confronto entre chineses e sérvios está marcado para as 10h.
Na estreia, o Brasil já havia batido a própria China por 3 sets a 1, confirmando o bom início na competição. Agora, resta apenas um compromisso pela fase de grupos: o duelo diante da Sérvia, que acontece nesta quarta-feira, 17, às 23h, de Brasília, com transmissão ao vivo do sportv2.
