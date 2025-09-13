NÃO DEU!
Pouco criativo, Vitória sente reação do Fortaleza em briga do Z-4
Rubro-Negro perdeu por 2 a 0 para o Leão do Picí na Arena Castelão
Por Lucas Vilas Boas
O Fortaleza levou a melhor diante do Vitória na luta pelos "desesperados" contra o rebaixamento. Neste sábado, 13, o Rubro-Negro sucumbiu ao Leão do Picí do estreante treinador Martín Palermo e saiu derrotado por 2 a 0, em uma Arena Castelão motivada pela estreia eficaz do argentino no comando do Tricolor Cearense.
O Rubro-Negro, que entrou em campo pela primeira vez após Rodrigo Chagas ser efetivado no cargo de técnico, teve dificuldades para assustar o pressionado goleiro João Ricardo — apesar do confronto ter sido bastante brigado no meio-campo.
O Leão do Picí, mesmo também enfrentando problemas na criação de jogadas, foi eficiente e marcou com o atacante Breno Lopes (aos 31 minutos do primeiro tempo) e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco (logo após a volta do intervalo).
Assista os gols do Fortaleza:
Fortaleza 1x0 Vitória— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 13, 2025
⚽️ Breno Lopes
🥾 Eros Mancuso
🏆 Brasileirão Série A | 23ª rodada
pic.twitter.com/yjeFvw3CMm
Fortaleza 2x0 Vitória— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 13, 2025
⚽️ Bruno Pacheco
🥾 Matheus Pereira
🏆 Brasileirão Série A | 23ª rodada
pic.twitter.com/iOhSfe5VCx
Com o resultado, o Vitória perdeu a chance de dormir fora da zona de rebaixamento e entrará em campo ainda mais pressionado na próxima rodada, já que ainda pode ser ultrapassado pelo Juventude a depender do desenrolar do duelo contra o Flamengo nesta rodada. O time baiano ocupa a 17ª colocação com 22 pontos.
Rodrigo Chagas até fez alterações na segunda etapa — promovendo a reestreia do volante Dudu — mas não conseguiu evitar mais uma derrota fora de casa do Leão, que ainda não venceu como visitante no Campeonato Brasileiro. Agora são 12 jogos, cinco empates e sete derrotas.
O Fortaleza segue na 19ª posição, mas diminuiu a distância em relação ao Santos, primeiro time fora do Z-4, para quatro pontos. O triunfo traz confiança e a chance de reação na temporada do Tricolor, que está sob comando do seu terceiro treinador em um período de quatro meses.
Sem o volante Gabriel Baralhas, que sofreu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão, o Vitória entra em campo no próximo sábado, 20, às 16h, contra o Fluminense no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
FICHA TÉCNICA
Fortaleza 2 x 0 Vitória
Campeonato Brasileiro - 23ª rodada
Local: Castelão, em Fortaleza
Data: 12/9/2025
Horário: 16h
Gols: Breno Lopes e Bruno Pacheco (Fortaleza)
Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Avila e Bruno Pacheco; Pierre (Rodrigo Santos), Pereira e Prior (Lucas Crispim); Yago Pikachu (Marinho), Breno Lopes (Pochettino) e Lucero (Pareiro). Técnico: Martin Palermo.
Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Camutanga, Halter e Ramon; Willian Oliveira (Dudu), Baralhas e Aitor (Romarinho); Erick (Renzo López), Osvaldo (Matheuzinho) e Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Rodrigo Chagas.
