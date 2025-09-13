Menu
DE FORA!

Desfalque: Vitória perde titular para encarar o Fluminense no Barradão

Meio-campista desfalcará o Rubro-Negro no próximo sábado, 20, pelo Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

13/09/2025 - 17:13 h | Atualizada em 14/09/2025 - 11:48
Baralhas em campo pelo Vitória na Arena Castelão
Baralhas em campo pelo Vitória na Arena Castelão -

O volante Gabriel Baralhas recebeu o terceiro cartão amarelo durante a derrota do Vitória sobre o Fortaleza, neste sábado, 13, e terá que cumprir suspensão no próximo jogo do Rubro-Negro. O Leão perdeu por 2 a 0 na Arena Castelão, com gols de Breno Lopes e Bruno Pacheco.

O meio-campista era um dos quatro pendurados da equipe de Rodrigo Chagas, já que Lucas Arcanjo, Ramon e Renzo López também poderiam desfalcar o Leão se sofressem com novas advertências. O trio segue pendurado para o próximo compromisso do time baiano.

Vale mencionar que Claudinho, Pepê e Carlinhos também possuem dois cartões amarelos no currículo, mas não viajaram para Fortaleza.

Sem Baralhas, o Vitória volta ao Barradão no próximo sábado, 20, às 16h, contra o Fluminense, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

