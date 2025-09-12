Fortaleza x Vitória: Rubro-Negro busca quebrar dois tabus neste sábado

Lucas Halter, zagueiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória acabou de se livrar de um jejum incômodo e já quer emplacar a primeira sequência positiva no Campeonato Brasileiro. Após bater o Atlético-MG e deixar para trás seis jogos seguidos sem vencer, o Rubro-Negro quer conquistar a segunda vitória consecutivos pela primeira vez no Brasileirão diante do Fortaleza.

Além disso, o Leão da Barra também busca vencer fora de casa pela primeira vez na competição nacional. O clube baiano conquistou os três pontos na temporada pela última vez atuando como visitante em maio, contra o Cerro Largo (URU), pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Ambas as equipes entram pressionadas pela luta contra o rebaixamento na Arena Castelão e o Fortaleza tem muitos motivos para querer sair do "limbo". O Leão do Picí teve apenas um triunfo nas últimas 19 partidas e chegará, neste sábado, 13, ao seu terceiro técnico diferente em quatro meses.

Fortaleza e Vitória em campo na Arena Castelão | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

"É jogo de seis pontos, né? É uma equipe que almeja grandes coisas no campeonato. É importante vencer fora de casa. Fizemos uma grande semana, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas espero que a gente possa sair com os três pontos", afirmou o atacante Erick, que conseguiu igualar os números da sua primeira passagem em apenas 23 jogos.



O argentino Martín Palermo estreia no comando do clube cearense e tentará fazer o que Renato Paiva e Vojvoda não conseguiram nesta temporada: 'reanimar' o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Para isso, o Tricolor contará com o atacante Marinho, ex-Vitória, quatro prováveis baixas e três reforços.

Na 17ª colocação com 22 pontos, o Rubro-Negro pode deixar a zona de rebaixamento a depender dos outros resultados da rodada. Santos, Vasco, e Atlético-MG são as equipes que podem entrar no Z-4 em casos de derrota.