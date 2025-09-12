Fortaleza terá ex-Vitória, reforços e desfalques de olho no Leão

Marinho, atacante Fortaleza - Foto: Matheus Lotif | Fortaleza

O argentino Martín Palermo, que vai estrear como técnico do Fortaleza contra o Vitória neste sábado, 3, contará com reforços importantes, mas também terá que lidar com desfalques buscando liderar a retomada do Leão do Picí no Campeonato Brasileiro.

Após cumprir suspensão na derrota para o Internacional pela 22ª rodada do Brasileirão, o atacante Marinho volta a ficar à disposição do clube cearense. A partida, portanto, deve marcar o sétimo reencontro do jogador com o Leão da Barra após deixar a equipe baiana, em 2017.

Os novos contratados do Fortaleza devem vestir a camisa tricolor pela primeira vez neste sábado. O zagueiro Lucas Gazal e o meia Yeison Guzmán também reforçam o time de Palermo, assim como o velho conhecido Lucas Crispim, que volta ao Leão do Picí após passagem pelo futebol tailandês.

Além do atacante Moisés, que deve ser preservado contra o Vitória após se recuperar de uma grave lesão que o deixou afastado por cinco meses, o Fortaleza deve ter três baixas para encarar o Rubro-Negro.

Se recuperando de um edema no músculo posterior da coxa direita, o zagueiro Kuscevic não deve estar à disposição de Martín, assim como o lateral-direito Tinga, que sentiu dores na coxa durante a semana. Apesar de ter retornado de empréstimo do Criciúma, o defensor Marcelo Benevenuto trata uma lesão grau 2 na posterior da coxa direita e também estará de fora.

Fortaleza x Vitória é um "duelo de seis pontos" na briga contra o rebaixamento. Na 19ª posição com 15 pontos, o clube cearense venceu apenas uma partida nas últimas 17 e quer transformar a mudança no comando técnico em uma reação positiva.

As equipes se enfrentam neste sábado, 13, às 16h, na Arena Castelão.