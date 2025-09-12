Menu
HOME > ESPORTES
CONCORRÊNCIA

Vencer confrontos diretos é a chave para salvar o Vitória; entenda

Leão da Barra briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro

João Grassi

Por João Grassi

12/09/2025 - 17:48 h | Atualizada em 12/09/2025 - 18:09
Gabriel Baralhas em Vitória 2x1 Vasco
Gabriel Baralhas em Vitória 2x1 Vasco -

Vencer confrontos diretos foi a chave para a recuperação do Vitória no Brasileirão de 2024, quando emendou uma campanha histórica no segundo turno e saiu do Z-4 à uma vaga na Copa Sul-Americana. Na atual temporada, o Leão da Barra briga novamente contra o rebaixamento e pode precisar de desempenho semelhante.

Com apenas quatro vitórias em 22 rodadas na Série A de 2025, a equipe baiana conquistou três delas diante de adversários que estão na segunda parte da tabela. Em 11 jogos contra a concorrência, o aproveitamento é de 42,43%. O Leão venceu três, empatou cinco e perdeu outros três desses duelos, somando 14 pontos em 33 disputados.

Vitória vs equipes que ocupam a 2ª metade da tabela

  • Juventude (18º) 2x0 Vitória
  • Atlético-MG (14º) 2x2 Vitória
  • Vitória 2x1 Fortaleza (19º)
  • Vitória 1x1 Grêmio (13º)
  • Ceará (11º) 1x0 Vitória
  • Vitória 2x1 Vasco (15º)
  • Vitória 0x1 Santos (16º)
  • Corinthians (12º) 0x0 Vitória
  • Vitória 2x2 Sport (20º)
  • Vitória 2x2 Juventude (18º)
  • Vitória 1x0 Atlético-MG (14º)

Apesar de não serem números de grande destaque, o aproveitamento do Vitória contra equipes que ocupam entre a 11ª e 20ª posições seria suficiente para, pelo menos, fazer uma campanha segura no Brasileirão.

Renato Kayzer marcou dois gols e foi o grande destaque da vitória rubro-negra contra o Vasco
Renato Kayzer marcou dois gols e foi o grande destaque da vitória rubro-negra contra o Vasco | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Considerando o aproveitamento de 42,43% em 38 rodadas, o Vitória faria cerca de 48 pontos ao final da competição. Nenhuma equipe jamais foi rebaixada com essa pontuação. O próprio Rubro-Negro, inclusive, terminou a última edição da Série A com um ponto a menos e ficou na 11ª colocação.

Campanha contra equipes da parte de cima

O grande problema do Vitória tem sido ao enfrentar adversários que ocupam a parte superior da tabela. Nesse recorte, o Leão da Barra derrotou apenas o RB Bragantino e soma apenas oito pontos em 33 disputados. O aproveitamento é de somente 24,25%.

Leia Também:

Com menos jogos, Erick iguala números ofensivos de primeira passagem
Dudu é relacionado para jogo contra o Fortaleza e pode fazer reestreia
Enquete: o Vitória consegue quebrar o tabu e vencer fora de casa?
Vitória vai sair da zona de rebaixamento? Saiba os palpites das IAs

Próximo compromisso

O Vitória tem a chance de enfrentar novamente um concorrente na luta contra o descenso. O oponente será o Fortaleza, time que o Leão da Barra já superou duas vezes na temporada: uma pela Copa do Nordeste e outra no Brasileiro Série A.

"Vai ser um jogo muito difícil. Sabemos que o Fortaleza é uma grande equipe, mas é um jogo de seis pontos. Espero que a gente possa conquistar nossa primeira vitória fora de casa", projetou o atacante Erick.

As equipes nordestinas entram em campo neste sábado, 13, às 16h, no Castelão. O confronto é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

