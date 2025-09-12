Vencer confrontos diretos é a chave para salvar o Vitória; entenda

Gabriel Baralhas em Vitória 2x1 Vasco - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vencer confrontos diretos foi a chave para a recuperação do Vitória no Brasileirão de 2024, quando emendou uma campanha histórica no segundo turno e saiu do Z-4 à uma vaga na Copa Sul-Americana. Na atual temporada, o Leão da Barra briga novamente contra o rebaixamento e pode precisar de desempenho semelhante.

Com apenas quatro vitórias em 22 rodadas na Série A de 2025, a equipe baiana conquistou três delas diante de adversários que estão na segunda parte da tabela. Em 11 jogos contra a concorrência, o aproveitamento é de 42,43%. O Leão venceu três, empatou cinco e perdeu outros três desses duelos, somando 14 pontos em 33 disputados.

Vitória vs equipes que ocupam a 2ª metade da tabela

Juventude (18º) 2x0 Vitória

Atlético-MG (14º) 2x2 Vitória

Vitória 2x1 Fortaleza (19º)

Vitória 1x1 Grêmio (13º)

Ceará (11º) 1x0 Vitória

Vitória 2x1 Vasco (15º)

Vitória 0x1 Santos (16º)

Corinthians (12º) 0x0 Vitória

Vitória 2x2 Sport (20º)

Vitória 2x2 Juventude (18º)

Vitória 1x0 Atlético-MG (14º)

Apesar de não serem números de grande destaque, o aproveitamento do Vitória contra equipes que ocupam entre a 11ª e 20ª posições seria suficiente para, pelo menos, fazer uma campanha segura no Brasileirão.

Renato Kayzer marcou dois gols e foi o grande destaque da vitória rubro-negra contra o Vasco | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Considerando o aproveitamento de 42,43% em 38 rodadas, o Vitória faria cerca de 48 pontos ao final da competição. Nenhuma equipe jamais foi rebaixada com essa pontuação. O próprio Rubro-Negro, inclusive, terminou a última edição da Série A com um ponto a menos e ficou na 11ª colocação.

Campanha contra equipes da parte de cima

O grande problema do Vitória tem sido ao enfrentar adversários que ocupam a parte superior da tabela. Nesse recorte, o Leão da Barra derrotou apenas o RB Bragantino e soma apenas oito pontos em 33 disputados. O aproveitamento é de somente 24,25%.

Próximo compromisso

O Vitória tem a chance de enfrentar novamente um concorrente na luta contra o descenso. O oponente será o Fortaleza, time que o Leão da Barra já superou duas vezes na temporada: uma pela Copa do Nordeste e outra no Brasileiro Série A.

"Vai ser um jogo muito difícil. Sabemos que o Fortaleza é uma grande equipe, mas é um jogo de seis pontos. Espero que a gente possa conquistar nossa primeira vitória fora de casa", projetou o atacante Erick.

As equipes nordestinas entram em campo neste sábado, 13, às 16h, no Castelão. O confronto é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.