Vitória vai sair da zona de rebaixamento? Saiba os palpites das IAs

Vitória e Fortaleza se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Em dia de Vitória e Bahia, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Vitória e Fortaleza se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão, com o Leão da Barra tentando sair da zona de rebaixamento e o Fortaleza ainda mais afundado nela. A bola rola na Arena Castelão neste sábado, 13, às 16h, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, discordando no vencedor.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o ChatGPT, vai dar empate, e por 1 a 1 no placar final. “O Vitória chega um pouco melhor: venceu o Atlético-MG no Barradão, ganhou confiança com Rodrigo Chagas efetivado e tem Kayzer, Osvaldo e Erick em bom momento ofensivo. O problema é o histórico: ainda não venceu fora de casa em 22 rodadas, e a Arena Castelão pesa", analisa.

"O Fortaleza vive crise: 8 jogos sem vencer, torcida pressionando e Martín Palermo tentando ajeitar a equipe. Mas jogar em casa pode dar aquele gás extra, ainda mais contra um rival direto na luta contra o rebaixamento", avalia.

"O Vitória deve entrar mais organizado, aproveitando o bom momento pós-goleada sofrida para se reconstruir. O Fortaleza, mesmo em crise, deve pressionar no Castelão, mas a falta de confiança pesa demais", opina.

"Vejo o Vitória mais sólido, mas o tabu de não vencer fora segue pesando. O empate parece o resultado mais provável — e justo pelo momento dos dois", finaliza.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, vai dar Leão da Barra fora de casa pela primeira vez: "O Vitória busca sua primeira vitória fora de casa na Série A, e precisa urgentemente de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento".

"O Fortaleza, por outro lado, está em uma situação delicada, ocupando a 19ª posição com apenas 15 pontos. A equipe precisa melhorar seu desempenho em casa para somar pontos importantes", afirma.

"O Vitória tem marcado bem nos jogos recentes, e a partida promete ser intensa, com ambos os times criando chances de gol, considerando o desempenho recente de ambos", conclui.