Vitória acerta contratação de mais um atacante estrangeiro; veja quem

Kike Saverio defendia o Aris Thessaloniki, da Grécia - Foto: Divulgação/Aris

Em busca de se afastar da parte de baixo da tabela, o Vitória fechou a contratação de mais um atacante estrangeiro. De acordo com o canal ‘Canto Rubro-Negro’, trata-se de Kike Saverio, de 26 anos. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE.

Durante entrevista na última quarta-feira, 10, o presidente Fábio Mota já havia revelado que estava aguardando a chegada de um ponta espanhol. Embora tenha nascido na Itália, Saverio tem nacionalidade espanhola e equatoriana.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como estava livre no mercado, Kike Saverio chega sem custos após deixar o Aris Thessaloniki, da Grécia. Vale lembrar que a janela de transferências está fechada, então apenas atletas que ficaram sem contrato no período ainda podem ser contratados.

Assim como Aitor Cantalapiedra, o novo reforço rubro-negro também passou pela base do Barcelona. Além disso, acumula passagens por Osasuna-ESP, Andorra-ESP, Ponferradina-ESP e Deportivo-ESP.

Última temporada

Durante a temporada 2024/25 na Grécia, Saverio fez 27 partidas, com dois gols e três assistências. No total, desde que desembarcou no país europeu, entrou em campo 54 vezes, marcou sete gols e distribuiu seis assistências.

A última partida do atacante aconteceu no dia 10 de maio, na vitória de 4 a 2 do Aris sobre o Asteras, quando ele contribuiu com uma assistência.