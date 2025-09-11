Conselho do Vitória aprova venda dos direitos de TV e adesão à LFU

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após votação no Conselho Deliberativo do Vitória, foi aprovada a venda de 15% dos direitos de transmissão do clube pelos próximos 45 anos, a partir de 2029. Além disso, o Leão da Barra vai deixar a Libra e entrar na Liga Forte União (LFU).

Foram 54 votos a favor da proposta, enquanto 36 se posicionaram contra, além de duas abstenções. No total, 92 conselheiros compareceram na reunião extraordinária nesta noite de quinta-feira, 11. O acordo garante um aporte de R$ 68 milhões ao Rubro-Negro.

Apesar da antecipação dos valores, Fábio Mota afirma que o novo contrato é mais vantajoso para o Vitória. Segundo o presidente, o acerto com a LFU vai garantir receita de R$ 166 milhões, enquanto com a Libra seria de R$ 123 milhões. Com a venda de uma fatia dos direitos, isso significa um aumento de 20%.

“Dos 100%, você vende 15%, porque a condição para ir para a LFU, é essa aí. Se você abater 15% de 35%, ele vai receber 20%. Se o Vitória continuasse na Libra, o Vitória ia receber 35% a menos. O Vitória vai receber 20% a mais do que se tivesse na Libra”, explicou Mota na última quarta-feira, 10, durante entrevista.

"Faço um apelo aos conselheiros, o clube precisa disso para continuar vivo do ponto de vista de caixa do clube", clamou o presidente.

Aprovação contestada

Embora a votação tenha sido registrada como aprovada, parte dos conselheiros presentes na reunião entendem que o índice de aprovação não teria sido alcançado, e que seria necessário o quórum de 2/3 para validar o resultado.



Votação encerrada no Conselho Deliberativo, e um encerramento bastante conturbado.



Resultado: 54 pela aprovação, 36 contra.



O estatuto exige aprovação por 2/3 para alienação de bens patrimoniais do Vitória, ou seja, NÃO APROVADO. pic.twitter.com/bTmcHY8riL — Assis (@dAssis92) September 12, 2025

O Portal A TARDE procurou o presidente Fábio Mota, que reforçou a validade da votação e afirmou que as alegações não passam de “fake news”.

“Fake news que ficam soltando. Lógico que a votação foi válida. Foi válida, foi aprovada. Agora é esperar a LFU fazer a Assembleia e se reunir”, disse o dirigente, já indicando os próximos passos.

Clubes da Liga Forte União

Na LFU, o Leão da Barra se juntará com 11 clubes da Série A, 16 da Série B e sete da Série C. Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco são as equipes da elite que compõem o bloco.

Na Série B, fazem parte as seguintes agremiações: Amazonas, América-MG, Athletic-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, Cuiabá, Goiás, Novorizontino, Operário-PR e Vila Nova.

Já na Série C, CSA, Figueirense, Ituano, Londrina, Náutico, Ponte Preta e Tombense estão na LFU.