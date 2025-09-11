Jamerson é liberado pelo DM e inicia transição física após cirurgia

Jamerson foi liberado pelo departamento médico para um trote físico - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Afastado das atividades há três meses, Jamerson evoluiu na recuperação da cirurgia no tornozelo. De acordo com o Vitória, o lateral-esquerdo iniciou a transição física nesta quinta-feira, 11.

Segundo comunicado do clube, Jamerson foi liberado pelo departamento médico para dar um trote físico no campo do Barradão. O defensor de 27 anos se lesionou no empate sem gols com o Cruzeiro, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar do progresso, Jamerson ainda não tem prazo de retorno aos treinos determinado. O clube baiano não espera que o jogador possa voltar a atuar em 2025.

"Jamerson tem um prognóstico médio de retorno para o ano que vem. Qualquer antecipação desse prazo vai ser positivo e também vai passar por uma decisão do comando técnico de utilizá-lo ou não", declarou Gustavo Vieira, executivo de futebol.

“A gente considera ele estar à disposição esse ano? Sim, mas acho pouco provável, reta final, jogos importantes”, completou o diretor.

Próximo compromisso

Jamerson e Rúben Ismael são os únicos desfalques do Vitória na partida deste sábado, 13, contra o Fortaleza, pela rodada 23 do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Castelão às 16h.