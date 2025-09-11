Menu
ESPORTES
RECUPERAÇÃO

Jamerson é liberado pelo DM e inicia transição física após cirurgia

Lateral-esquerdo de 27 anos está afastado das atividades desde junho

João Grassi

Por João Grassi

11/09/2025 - 19:25 h | Atualizada em 11/09/2025 - 23:16
Jamerson foi liberado pelo departamento médico para um trote físico
Jamerson foi liberado pelo departamento médico para um trote físico

Afastado das atividades há três meses, Jamerson evoluiu na recuperação da cirurgia no tornozelo. De acordo com o Vitória, o lateral-esquerdo iniciou a transição física nesta quinta-feira, 11.

Segundo comunicado do clube, Jamerson foi liberado pelo departamento médico para dar um trote físico no campo do Barradão. O defensor de 27 anos se lesionou no empate sem gols com o Cruzeiro, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Apesar do progresso, Jamerson ainda não tem prazo de retorno aos treinos determinado. O clube baiano não espera que o jogador possa voltar a atuar em 2025.

Leia Também:

Meia envolvido no lance da lesão de Jamerson é suspenso pelo STJD
Jamerson valoriza ambiente no Vitória durante recuperação de cirurgia
Técnico critica expulsão de meia envolvido na lesão de Jamerson
Saiba a previsão de retorno do lateral-esquerdo Jamerson do Vitória

"Jamerson tem um prognóstico médio de retorno para o ano que vem. Qualquer antecipação desse prazo vai ser positivo e também vai passar por uma decisão do comando técnico de utilizá-lo ou não", declarou Gustavo Vieira, executivo de futebol.

“A gente considera ele estar à disposição esse ano? Sim, mas acho pouco provável, reta final, jogos importantes”, completou o diretor.

Próximo compromisso

Jamerson e Rúben Ismael são os únicos desfalques do Vitória na partida deste sábado, 13, contra o Fortaleza, pela rodada 23 do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Castelão às 16h.

Tags:

desfalque ec vitória Jamerson lesão

Ver todas

x