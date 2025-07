Jamerson valoriza ambiente no Vitória durante recuperação de cirurgia

Lateral jamerson se recupera após grave lesão no tornozelo direito - Foto: Reprodução / TV Vitória

Fora dos gramados desde a lesão sofrida na partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, o lateral-esquerdo Jamerson rompeu o silêncio em entrevista à TV Vitória.

Um dos destaques do Leão na temporada, o jogador demonstrou maturidade ao falar sobre o processo de recuperação e reforçou o desejo de retornar o quanto antes.

“Graças a Deus, minha recuperação está indo super bem. Estar com meus companheiros já é um grande passo. O clube tem me dado todo o suporte”, afirmou o atleta, que vinha sendo titular absoluto antes do problema físico.

Durante a entrevista, Jamerson relembrou com carinho momentos marcantes vividos com a camisa rubro-negra. Destaques como as atuações contra Atlético-MG, Fortaleza e Vasco foram citados como especiais. Ele também falou sobre o gol de falta anotado contra o Atlético de Alagoinhas, pelo Campeonato Baiano, um lance que evidenciou sua habilidade na bola parada.

“Sempre fui bom batedor. Aqui no Vitória, os números melhoraram. A cobrança de falta é algo que treino todos os dias”, pontuou.

Jamerson destacou o papel da família e do ambiente do clube nesse momento mais delicado da carreira.

“Estar perto da família ajuda. Se eu estivesse jogando fora, seria mais difícil. Aqui é minha casa”, disse, revelando que o acolhimento tem sido fundamental no processo.

Com passagens por clubes do Sul do país e também do exterior, Jamerson também deixou uma mensagem aos jovens da base do Vitória.

“Passei por muitos clubes na base. Às vezes reprovado, às vezes voltando. Mas nunca desisti. O recado é esse: acreditem, mesmo quando parecer difícil.”

Sem previsão exata de retorno, o lateral segue sob acompanhamento do departamento médico do Leão e falou do desejo em retornar as atividades.

“Meu maior desejo agora é voltar a fazer o que eu mais gosto: jogar futebol”, finalizou.

O que aconteceu?

O lance aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo. Jamerson arrancava pela ponta esquerda e o meia Eduardo, do Cruzeiro, chegou de carrinho e atingiu o tornozelo do defensor rubro-negro.

O defensor teve a região imobilizada e imediatamente foi transferido de ambulância para uma unidade de saúde. O atleta cruzeirense recebeu cartão vermelho direto.