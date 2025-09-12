Menu
NO BID

Novo técnico do Fortaleza é regularizado e estreia contra o Vitória

Leão do Pici recebe o Rubro-Negro baiano em confronto direto contra o rebaixamento

Redação

Por Redação

12/09/2025 - 7:49 h
No duelo contra o Z-4, Fortaleza e Vitória se enfrentam pela Série A. A partida na Arena Castelão marca a estreia de Martín Palermo no comando do Leão do Pici.
-

Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado, 13, às 16h, na Arena Castelão, em duelo direto contra a zona de rebaixamento da Série A. As duas equipes chegam pressionadas: o Leão do Pici ocupa a vice-lanterna com 15 pontos em 21 rodadas, enquanto o Rubro-Negro baiano aparece em 17º lugar, somando 22 pontos em 22 jogos.

O confronto marca a estreia de Martín Palermo no comando do Fortaleza. O técnico argentino teve seu contrato oficializado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para ficar no banco de reservas. A regularização foi acompanhada de perto pelo supervisor de futebol Júlio Manso, que cuidou dos trâmites burocráticos.

Ídolo do Boca Juniors-ARG, Palermo chega com a missão de reerguer o time e buscar a reação imediata no Brasileirão, substituindo o português Renato Paiva, demitido após uma série de tropeços e atuações abaixo das expectativas.

Do outro lado, o Vitória também encara o jogo como decisão. O time de Salvador busca voltar a pontuar fora de casa para deixar o Z-4 e aliviar a pressão na reta final da competição.

