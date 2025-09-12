Novo técnico do Fortaleza é regularizado e estreia contra o Vitória

No duelo contra o Z-4, Fortaleza e Vitória se enfrentam pela Série A. A partida na Arena Castelão marca a estreia de Martín Palermo no comando do Leão do Pici. - Foto: Mateus Lotif / FEC

Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado, 13, às 16h, na Arena Castelão, em duelo direto contra a zona de rebaixamento da Série A. As duas equipes chegam pressionadas: o Leão do Pici ocupa a vice-lanterna com 15 pontos em 21 rodadas, enquanto o Rubro-Negro baiano aparece em 17º lugar, somando 22 pontos em 22 jogos.

O confronto marca a estreia de Martín Palermo no comando do Fortaleza. O técnico argentino teve seu contrato oficializado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para ficar no banco de reservas. A regularização foi acompanhada de perto pelo supervisor de futebol Júlio Manso, que cuidou dos trâmites burocráticos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ídolo do Boca Juniors-ARG, Palermo chega com a missão de reerguer o time e buscar a reação imediata no Brasileirão, substituindo o português Renato Paiva, demitido após uma série de tropeços e atuações abaixo das expectativas.

Do outro lado, o Vitória também encara o jogo como decisão. O time de Salvador busca voltar a pontuar fora de casa para deixar o Z-4 e aliviar a pressão na reta final da competição.