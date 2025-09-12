NO BID
Novo técnico do Fortaleza é regularizado e estreia contra o Vitória
Leão do Pici recebe o Rubro-Negro baiano em confronto direto contra o rebaixamento
Por Redação
Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado, 13, às 16h, na Arena Castelão, em duelo direto contra a zona de rebaixamento da Série A. As duas equipes chegam pressionadas: o Leão do Pici ocupa a vice-lanterna com 15 pontos em 21 rodadas, enquanto o Rubro-Negro baiano aparece em 17º lugar, somando 22 pontos em 22 jogos.
O confronto marca a estreia de Martín Palermo no comando do Fortaleza. O técnico argentino teve seu contrato oficializado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para ficar no banco de reservas. A regularização foi acompanhada de perto pelo supervisor de futebol Júlio Manso, que cuidou dos trâmites burocráticos.
Leia Também:
Ídolo do Boca Juniors-ARG, Palermo chega com a missão de reerguer o time e buscar a reação imediata no Brasileirão, substituindo o português Renato Paiva, demitido após uma série de tropeços e atuações abaixo das expectativas.
Do outro lado, o Vitória também encara o jogo como decisão. O time de Salvador busca voltar a pontuar fora de casa para deixar o Z-4 e aliviar a pressão na reta final da competição.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes