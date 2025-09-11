Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REDUÇÃO!

Jamerson: STJD reduz punição de Eduardo após expulsão contra o Vitória

Jogador cumprirá mais dois jogos de suspensão até retornar os gramados

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/09/2025 - 22:03 h
Eduardo, atacante do Cruzeiro
Eduardo, atacante do Cruzeiro -

O meia Eduardo, do Cruzeiro, viu sua pena ser reduzida pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quinta-feira, 11, pela expulsão em duelo contra o Vitória, em junho. O meio-campista recebeu o cartão vermelho no empate em 0 a 0 após forte chegada no lateral-esquerdo Jamerson, que fraturou o tornozelo e rompeu os ligamentos.

Houve um pedido da procuradoria durante o julgamento para o jogador ficar afastado enquanto o defensor do Leão está afastado, respeitando o prazo de 180 dias, mas a punição foi rejeitada pelos auditores.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A suspensão foi reduzida de quatro para três jogos e o jogador, que já cumpriu um jogo, seguirá como desfalque do clube mineiro no duelo contra o Bahia, na próxima segunda-feira, 15, às 20h, na Arena Fonte Nova.

Leia Também:

Jamerson é liberado pelo DM e inicia transição física após cirurgia
Vitória realiza evento com torcedores em Feira de Santana; saiba tudo
Relembre último jogo que o Vitória venceu fora de casa na Série A

Punido com quatro jogos de afasamento no dia 22 de agosto pela primeira instância, Eduardo foi penalizado no Artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que acusa o atleta de "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente".

Jamerson evoluiu na recuperação da cirurgia no tornozelo e iniciou, nesta quinta-feria, 11, a fase de transição física. O lateral foi liberado pelo departamento médico para dar um trote físico durante o treino do Vitória no Barradão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eduardo Jamerson vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eduardo, atacante do Cruzeiro
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Eduardo, atacante do Cruzeiro
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Eduardo, atacante do Cruzeiro
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Eduardo, atacante do Cruzeiro
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

x