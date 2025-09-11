REDUÇÃO!
Jamerson: STJD reduz punição de Eduardo após expulsão contra o Vitória
Jogador cumprirá mais dois jogos de suspensão até retornar os gramados
Por Lucas Vilas Boas
O meia Eduardo, do Cruzeiro, viu sua pena ser reduzida pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quinta-feira, 11, pela expulsão em duelo contra o Vitória, em junho. O meio-campista recebeu o cartão vermelho no empate em 0 a 0 após forte chegada no lateral-esquerdo Jamerson, que fraturou o tornozelo e rompeu os ligamentos.
Houve um pedido da procuradoria durante o julgamento para o jogador ficar afastado enquanto o defensor do Leão está afastado, respeitando o prazo de 180 dias, mas a punição foi rejeitada pelos auditores.
A suspensão foi reduzida de quatro para três jogos e o jogador, que já cumpriu um jogo, seguirá como desfalque do clube mineiro no duelo contra o Bahia, na próxima segunda-feira, 15, às 20h, na Arena Fonte Nova.
Punido com quatro jogos de afasamento no dia 22 de agosto pela primeira instância, Eduardo foi penalizado no Artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que acusa o atleta de "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente".
Jamerson evoluiu na recuperação da cirurgia no tornozelo e iniciou, nesta quinta-feria, 11, a fase de transição física. O lateral foi liberado pelo departamento médico para dar um trote físico durante o treino do Vitória no Barradão.
