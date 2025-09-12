BRASILEIRÃO
Fortaleza x Vitória: onde assistir, arbitragem e prováveis escalações
Os times se enfrentam neste sábado, 13, às 16h, pela 23ª rodada do Brasileirão
Por Marina Branco
Um duelo de Leões rebaixados está se aproximando. Neste sábado, 13, às 16h, pela 23ª rodada do Brasileirão, Vitória e Fortaleza entram em campo na Arena Castelão com o mesmo sonho - deixar a amarga zona de rebaixamento na qual têm morado ao longo da temporada.
Mais perto de sair do vermelho, o Leão da Barra ocupa a 17ª posição na tabela, com 22 pontos acumulados até aqui. Além disso, vem de uma Vitória, após conquistar três pontos contra o Atlético-MG no Barradão na última rodada.
Do outro lado, o Fortaleza não vence há oito jogos, e ocupa a 19ª posição com 15 pontos, atrás apenas do cativo lanterna Sport. Na última rodada, o Leão perdeu para o Internacional, e tenta reverter esse cenário contra o Vitória.
Para o Rubro-Negro, também tem tabu. Jogando na Arena Castelão, o Vitória tem o desafio de vencer pela primeira vez fora de casa após passar 22 rodadas ao longo do ano completamente dependente do Barradão para conseguir um resultado positivo.
Em meio à confusão, ambos os times também dividem uma situação parecida - os dois trocaram de técnico recentemente, e estão se adaptando a um novo estilo de jogo. Enquanto o Vitória demitiu Fábio Carille após perder de 8 a 0 para o Flamengo e efetivou Rodrigo Chagas, ex-técnico do sub-20, após vencer o Galo, o Fortaleza trocou Renato Paiva por Martín Palermo.
Transmissão
A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.
Arbitragem
Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
Assistente 2: Raphael de Albuquerque Lima (SP)
Quarto árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR)
VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
Prováveis escalações
Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Avila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Prior e Pochettino; Breno Lopes e Lucero. Técnico: Martin Palermo.
Vitória: Arcanjo; Cáceres, Camutanga, Halter e Ramon; Baralhas e Willian Oliveira; Erick, Aitor Cantalapiedra e Osvaldo; Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas.
