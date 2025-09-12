Menu
HOME > ESPORTES
BRASILEIRÃO

Fortaleza x Vitória: onde assistir, arbitragem e prováveis escalações

Os times se enfrentam neste sábado, 13, às 16h, pela 23ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

12/09/2025 - 9:58 h | Atualizada em 12/09/2025 - 14:55
Vitória e Fortaleza se encaram pela 23ª rodada do Brasileirão
Um duelo de Leões rebaixados está se aproximando. Neste sábado, 13, às 16h, pela 23ª rodada do Brasileirão, Vitória e Fortaleza entram em campo na Arena Castelão com o mesmo sonho - deixar a amarga zona de rebaixamento na qual têm morado ao longo da temporada.

Mais perto de sair do vermelho, o Leão da Barra ocupa a 17ª posição na tabela, com 22 pontos acumulados até aqui. Além disso, vem de uma Vitória, após conquistar três pontos contra o Atlético-MG no Barradão na última rodada.

Do outro lado, o Fortaleza não vence há oito jogos, e ocupa a 19ª posição com 15 pontos, atrás apenas do cativo lanterna Sport. Na última rodada, o Leão perdeu para o Internacional, e tenta reverter esse cenário contra o Vitória.

Para o Rubro-Negro, também tem tabu. Jogando na Arena Castelão, o Vitória tem o desafio de vencer pela primeira vez fora de casa após passar 22 rodadas ao longo do ano completamente dependente do Barradão para conseguir um resultado positivo.

Em meio à confusão, ambos os times também dividem uma situação parecida - os dois trocaram de técnico recentemente, e estão se adaptando a um novo estilo de jogo. Enquanto o Vitória demitiu Fábio Carille após perder de 8 a 0 para o Flamengo e efetivou Rodrigo Chagas, ex-técnico do sub-20, após vencer o Galo, o Fortaleza trocou Renato Paiva por Martín Palermo.

Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.

Arbitragem

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Assistente 2: Raphael de Albuquerque Lima (SP)

Quarto árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Prováveis escalações

Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Avila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Prior e Pochettino; Breno Lopes e Lucero. Técnico: Martin Palermo.

Vitória: Arcanjo; Cáceres, Camutanga, Halter e Ramon; Baralhas e Willian Oliveira; Erick, Aitor Cantalapiedra e Osvaldo; Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas.

