Dudu é relacionado para jogo contra o Fortaleza e pode fazer reestreia

Dudu, volante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

De volta ao Vitória após retornar de empréstimo, Dudu foi relacionado para a partida deste sábado, 13, contra o Fortaleza. O volante de 26 anos fica à disposição do técnico Rodrigo Chagas e pode fazer sua reestreia.

De acordo com comunicado do Leão da Barra, 24 atletas foram convocados por Chagas para a viagem à capital cearense. A lista completa ainda não foi detalhada, mas a presença de Dudu é certa.

Recentemente, o diretor de futebol Gustavo Vieira elogiou o atleta. “Dudu: um jogador de força, canhoto, volante, não se tem por aí com muita fartura. É uma característica desejável”.

Em sua primeira passagem pelo Rubro-Negro, o meio-campista disputou 43 jogos e conquistou dois títulos sendo destaque: Série B 2023 e Baianão 2024.

Próximo compromisso

Com Dudu, o Vitória visita o Fortaleza às 16h deste sábado, no Castelão, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.