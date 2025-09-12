CONVOCADO
Dudu é relacionado para jogo contra o Fortaleza e pode fazer reestreia
Volante de 26 anos está de volta ao Vitória após retornar de empréstimo
Por João Grassi
De volta ao Vitória após retornar de empréstimo, Dudu foi relacionado para a partida deste sábado, 13, contra o Fortaleza. O volante de 26 anos fica à disposição do técnico Rodrigo Chagas e pode fazer sua reestreia.
De acordo com comunicado do Leão da Barra, 24 atletas foram convocados por Chagas para a viagem à capital cearense. A lista completa ainda não foi detalhada, mas a presença de Dudu é certa.
Recentemente, o diretor de futebol Gustavo Vieira elogiou o atleta. “Dudu: um jogador de força, canhoto, volante, não se tem por aí com muita fartura. É uma característica desejável”.
Em sua primeira passagem pelo Rubro-Negro, o meio-campista disputou 43 jogos e conquistou dois títulos sendo destaque: Série B 2023 e Baianão 2024.
Leia Também:
Próximo compromisso
Com Dudu, o Vitória visita o Fortaleza às 16h deste sábado, no Castelão, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes