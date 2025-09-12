Menu
ESPORTES
CONVOCADO

Dudu é relacionado para jogo contra o Fortaleza e pode fazer reestreia

Volante de 26 anos está de volta ao Vitória após retornar de empréstimo

João Grassi

Por João Grassi

12/09/2025 - 13:02 h
Dudu, volante do Vitória
Dudu, volante do Vitória -

De volta ao Vitória após retornar de empréstimo, Dudu foi relacionado para a partida deste sábado, 13, contra o Fortaleza. O volante de 26 anos fica à disposição do técnico Rodrigo Chagas e pode fazer sua reestreia.

De acordo com comunicado do Leão da Barra, 24 atletas foram convocados por Chagas para a viagem à capital cearense. A lista completa ainda não foi detalhada, mas a presença de Dudu é certa.

Recentemente, o diretor de futebol Gustavo Vieira elogiou o atleta. “Dudu: um jogador de força, canhoto, volante, não se tem por aí com muita fartura. É uma característica desejável”.

Em sua primeira passagem pelo Rubro-Negro, o meio-campista disputou 43 jogos e conquistou dois títulos sendo destaque: Série B 2023 e Baianão 2024.

Leia Também:

De volta ao Vitória, Dudu teve carro arranhado e pneus esvaziados
Dudu aparece no BID e já pode reestrear pelo Vitória; confira
Diretor diz não ser fácil achar jogadores com características de Dudu

Próximo compromisso

Com Dudu, o Vitória visita o Fortaleza às 16h deste sábado, no Castelão, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

