BOM MOMENTO

Com menos jogos, Erick iguala números ofensivos de primeira passagem

Atacante de 27 anos concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 12

João Grassi

Por João Grassi

12/09/2025 - 13:57 h | Atualizada em 12/09/2025 - 14:29
Erick vive bom momento individual pelo Vitória
Erick vive bom momento individual pelo Vitória -

Destaque do Vitória nas últimas rodadas do Brasileirão, Erick disputou 32 partidas na sua primeira passagem pelo clube, entre 2018 e 2019, quando contribuiu com três gols e duas assistências. De volta ao Leão da Barra nesta temporada, o atacante conseguiu igualar os números anteriores em apenas 23 jogos.

Escolhido para a entrevista coletiva desta sexta-feira, 12, o ponta-direita comentou sobre o bom momento individual que vive. Nos últimos cinco compromissos que esteve em campo, Erick foi autor de três dos sete gols marcados pela equipe.

"Estou muito feliz. Graças a Deus as coisas estão dando certo. Eu acho que nos meus últimos cinco jogos, pude contribuir com três gols. Espero estar continuando a viver esse momento e ajudar o Vitória a conquistar o objetivo", celebrou Erick.

Após marcar seu primeiro gol pelo Vitória em 2025, Erick emendou outros dois tentos em lances parecidos contra Palmeiras e Atlético-MG: batidas colocadas de canhota buscando o ângulo, partindo da direita e cortando para o meio. O jogador de 27 anos, no entanto, citou a importância de ter repertório nas jogadas ofensivas.

"É claro que eu sempre penso em fazer esse tipo de gol. Está virando uma especialidade minha, mas não pode só ficar nesse chute colocado. Às vezes tem que mudar também, porque o goleiro acaba já esperando esse chute. Espero repetir mais vezes", pontuou.

Erick em ação pelo Vitória
Erick em ação pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo compromisso

Ainda sem vencer fora de casa na Série A, o Rubro-Negro busca encerrar um jejum de 13 jogos que começou ainda 2024. Para Erick, no entanto, enfrentar o Fortaleza não será fácil. Ele considera o duelo como um "jogo de seis pontos", pois ambas as equipes brigam contra o rebaixamento.

"Vai ser um jogo muito difícil. Sabemos que o Fortaleza é uma grande equipe, mas é um jogo de seis pontos. Espero que a gente possa conquistar nossa primeira vitória fora de casa", projetou.

Para uma equipe que almeja grandes coisas no campeonato, é importante vencer fora de casa.
Erick - Atacante do Vitória

Fortaleza e Vitória entram em campo neste sábado, 13, às 16h, no Castelão. O duelo na capital cearense é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

campeonato brasileiro ec vitória entrevista Erick

