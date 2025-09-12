Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

O QUE VOCÊ ACHA?

Enquete: o Vitória consegue quebrar o tabu e vencer fora de casa?

O Leão da Barra só venceu no Barradão durante as 22 rodadas já disputadas do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

12/09/2025 - 11:30 h
O Vitória vai à Arena Castelão encarar o Fortaleza neste sábado, 13
O Vitória vai à Arena Castelão encarar o Fortaleza neste sábado, 13 -

O Vitória está em clima de renascimento. Depois de chegar ao fundo do poço com o 8 a 0 para o Flamengo, demitir Fábio Carille, vencer o Atlético-MG por 1 a 0 com o técnico interino e efetivar Rodrigo Chagas, ex-treinador do sub-20, no comando do time, as esperanças começaram a ressurgir no Rubro-Negro.

No entanto, um tabu segue perseguindo o time. Durante as 22 rodadas do Brasileirão na temporada, o Vitória não foi capaz de vencer nenhuma partida longe do Barradão, perdendo todos os confrontos que disputou fora de casa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Agora, o Leão da Barra precisa encarar o Fortaleza, colega de zona de rebaixamento, neste sábado, 13, às 16h, pela 23ª rodada do Brasileiro - e na Arena Castelão, arriscando a curta invencibilidade de Rodrigo Chagas no comando do time.

Leia Também:

Fortaleza x Vitória: onde assistir, arbitragem e prováveis escalações
Vitória acerta contratação de mais um atacante estrangeiro; veja quem
Novo técnico do Fortaleza é regularizado e estreia contra o Vitória

O que você acha?

Resultados Parciais

O Vitória consegue quebrar o tabu e vencer fora de casa contra o Fortaleza?

Enquete

O Vitória consegue quebrar o tabu e vencer fora de casa contra o Fortaleza?

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão ec vitória fortaleza

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Vitória vai à Arena Castelão encarar o Fortaleza neste sábado, 13
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

O Vitória vai à Arena Castelão encarar o Fortaleza neste sábado, 13
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

O Vitória vai à Arena Castelão encarar o Fortaleza neste sábado, 13
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

O Vitória vai à Arena Castelão encarar o Fortaleza neste sábado, 13
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x