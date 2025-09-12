Enquete: o Vitória consegue quebrar o tabu e vencer fora de casa?

O QUE VOCÊ ACHA?

O Vitória vai à Arena Castelão encarar o Fortaleza neste sábado, 13 - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória está em clima de renascimento. Depois de chegar ao fundo do poço com o 8 a 0 para o Flamengo, demitir Fábio Carille, vencer o Atlético-MG por 1 a 0 com o técnico interino e efetivar Rodrigo Chagas, ex-treinador do sub-20, no comando do time, as esperanças começaram a ressurgir no Rubro-Negro.

No entanto, um tabu segue perseguindo o time. Durante as 22 rodadas do Brasileirão na temporada, o Vitória não foi capaz de vencer nenhuma partida longe do Barradão, perdendo todos os confrontos que disputou fora de casa.

Agora, o Leão da Barra precisa encarar o Fortaleza, colega de zona de rebaixamento, neste sábado, 13, às 16h, pela 23ª rodada do Brasileiro - e na Arena Castelão, arriscando a curta invencibilidade de Rodrigo Chagas no comando do time.

