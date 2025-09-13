Leão ferido quer rugir: Vitória tenta quebrar jejum diante do Fortaleza

Fortaleza x Vitória: pressão máxima em duelo que pode mudar o rumo dos dois Leões - Foto: Divulgação | Esporte Clube Vitória

Torcer para o Vitória fora do Barradão nesta temporada tem sido uma atividade repleta de sofrimento para o torcedor rubro-negro. Hoje, às 16h, na Arena Castelão, o adversário será o Fortaleza, pela 23ª rodada do Brasileirão de 2025, e a missão é clara: conquistar a primeira vitória fora de casa neste Brasileirão.

Até o momento, foram 11 jogos como visitante, com cinco empates e seis derrotas – desempenho que faz do Leão da Barra o terceiro pior visitante da competição. O Juventude e justamente o Fortaleza são os únicos com desempenho inferior.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como mandante, o Fortaleza é o segundo pior de todos. Em 11 partidas no Castelão, venceu apenas três, empatou duas e perdeu seis. O time cearense começa a rodada com sete pontos de distância para o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, o Santos. Já o Vitória, com a mesma pontuação do time da Baixada Santista, pode terminar a rodada fora do Z-4. Para isso, basta vencer em Fortaleza.

Rodrigo Chagas fará seu segundo jogo à frente do Leão da Barra, após estrear com vitória sobre o Atlético-MG. O treinador terá alguns retornos, como Romarinho e Raúl Cáceres. Renzo López e Claudinho estão em fase final de transição física e podem ser relacionados também. Outra novidade é o meio-campista Dudu, que pode fazer sua reestreia com o manto rubro-negro. Desfalques certos são Jamerson e Rúben Ismael, que têm lesões mais complicadas.

Outro técnico que está no início de um novo trabalho é o argentino Martin Palermo, que fará sua estreia. Como jogador, Palermo marcou época nos anos 2000, em um Boca Juniors multicampeão no qual fez trio de ataque com Juan Román Riquelme e Rodrigo Palacio. Como treinador, Palermo teve destaque no Platense, da Argentina. Seu último trabalho foi no Olímpia, do Paraguai, onde ganhou o Troféu Clausura de 2024.

Ele assume o Leão do Pici após a demissão de Renato Paiva, que deixou o cargo após a última derrota, contra o Internacional. Deyverson, Magrão e Zé Welison, que foram afastados pelo antigo treinador, voltam a integrar o elenco. O meio-campista colombiano Yeison Guzmán, com passagens por Tolima e Atlético Nacional, foi adquirido junto ao Torpedo Moscow, da Rússia, e já está apto para estrear com a camisa do time cearense. Moisés (coxa esquerda), Herrera (joelho esquerdo) e Lucas Sasha (panturrilha direita) devem ser desfalques por lesão

O histórico do confronto mostra um leve predomínio do lado baiano. Em 28 jogos oficiais entre as equipes, o Vitória venceu 13 vezes, contra nove triunfos do Fortaleza, além de seis empates. Considerando apenas os jogos realizados no Ceará, há uma pequena vantagem para o Leão do Pici, que venceu sete dos 14 confrontos como mandante.

Num duelo direto entre dois times na zona de rebaixamento, além da luta pelos três pontos, será necessário superar o fator psicológico. Ambas as equipes enfrentam fases difíceis e tentam engatar sequências de bons resultados..

Mas é como diz o ditado: um leão ferido ainda é um leão.

Ajustes finais

Ontem, o Vitória fez o último treino antes do duelo contra o Fortaleza. Rodrigo Chagas realizou ajustes táticos e trabalhou principalmente as bolas paradas, tanto as ofensivas quanto as defensivas. Depois, a delegação viajou para a capital do Ceará, onde chegou no final da tarde.