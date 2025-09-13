Menu
ESPORTES
NOVIDADES

Com Dudu e Lucas Braga, confira lista de relacionados do Vitória

Leão da Barra enfrenta o Fortaleza neste sábado, 13, às 16h

Por João Grassi

13/09/2025 - 13:05 h | Atualizada em 13/09/2025 - 14:15
Rodrigo Chagas, técnico do Vitória
O Vitória divulgou os atletas relacionados para o duelo contra o Fortaleza, neste sábado, 13, às 16h (horário de Brasília), no Castelão, pela 23ª rodada do Brasileirão Série A. O técnico Rodrigo Chagas convocou 24 jogadores e promoveu mudanças em relação a sua última lista.

Entre os relacionados está o volante Dudu, que pode fazer sua reestreia pelo Leão da Barra. De fora da última lista, o atacante Lucas Braga retorna ao grupo. Recuperados de lesões, Raúl Cáceres, Renzo López e Romarinho também foram chamados.

Por outro lado, ficam de fora por opção técnica os seguintes atletas: Carlinhos, Felipe Cardoso, Neris, Paulo Roberto, Pepê e Rúben Rodrigues. A comissão também optou por ainda preservar o lateral-direito Claudinho, que se recuperava de um edema no pé.

Lista de relacionados do Vitória

Goleiros: Davi Barbosa, Lucas Arcanjo e Thiago Couto;
Laterais: Maykon Jesus, Ramon e Raúl Cáceres;
Zagueiros: Camutanga, Edu, Lucas Halter e Zé Marcos;
Meio-campistas: Baralhas, Dudu, Matheuzinho, Ricardo Ryller, Ronald e Willian Oliveira;
Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Lucas Braga, Osvaldo, Renato Kayzer, Renzo López e Romarinho.

Lista de relacionados | Foto: Divulgação/EC Vitória

x