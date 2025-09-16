Menu
INJEÇÃO FINANCEIRA

Renda extra! Bahia receberá benefício da FIFA; entenda

Bahia terá direito a uma parcela do valor distribuído pela Fifa aos clubes que cederam atletas para as eliminatórias

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

16/09/2025 - 11:33 h
O Bahia será um dos clubes contemplados pelo novo programa da Fifa que destina recursos para times que cederam jogadores para as Eliminatórias da Copa de 2026. Entenda o valor e o motivo do benefício.
O Bahia será um dos clubes contemplados pelo novo programa da Fifa que destina recursos para times que cederam jogadores para as Eliminatórias da Copa de 2026. Entenda o valor e o motivo do benefício.

O Bahia será um dos clubes beneficiados pelo novo programa da Federação Internacional de Futebol (FIFA). Isso porque, pela primeira vez, o Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa contemplará diretamente todos os clubes que cederam atletas para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e para a disputa da própria competição.

O Bahia terá direito ao benefício por ter cedido três jogadores: Jean Lucas, à Seleção Brasileira; Santiago Arias, à Colômbia; e Luciano “Lucho” Rodríguez, — hoje ex-jogador do clube — à época convocado pelo Uruguai.

O valor total distribuído ultrapassa US$ 355 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão), um aumento de quase 70% em relação ao que foi investido antes do Mundial de 2022, no Catar. O benefício será repassado entre os clubes que tiveram jogadores convocados para representar seus países nas eliminatórias.

Trata-se de uma distribuição inédita de recursos para clubes que cederam atletas às eliminatórias. Nas edições anteriores, a premiação era restrita apenas a clubes com jogadores convocados para a Copa do Mundo. O objetivo é tornar a distribuição mais justa e inclusiva.

Leia Também:

Polícia abre inquérito após importunação sexual contra filha de goleiro Everson
Jean Lucas expõe "sentimento de tristeza" após nova derrota do Bahia
Rogério Ceni revela situação dos jogadores no departamento médico do Bahia

“A nova edição do Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa para a Copa de 2026 dará um passo a mais e reconhecerá em termos econômicos a imensa contribuição que realizam clubes e jogadores de todo o mundo para que se celebre a fase preliminar e a fase final do torneio”, afirmou Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Serão repartidos US$ 355 milhões aos clubes, uma quantidade recorde, por cederem seus jogadores
Gianni Infantino - presidente da FIFA

Dessa forma, reforçamos nossa sólida colaboração com a Associação de Clubes Europeus e clubes de todo o mundo. Todos esperamos assistir, no ano que vem, a uma edição histórica, incluindo a Copa do Mundo da Fifa”, completou Infantino.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente da Associação de Clubes Europeus (ECA) e também dono do PSG, celebrou a participação da entidade no acordo anunciado pela Fifa.

“É um prazer para a ECA ter colaborado com a Fifa na elaboração do inovador Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa. Assim, mais clubes de todo o mundo receberão uma recompensa por ceder seus jogadores. Os clubes desempenham uma função fundamental no êxito do futebol de seleções, e esta iniciativa reconhece todos os elementos dessa função: desde a formação de jogadores mais jovens até sua cessão para a disputa de partidas mais importantes”, disse Al-Khelaïfi.

Na quarta edição do Programa de Benefícios aos Clubes, cujo foco foi nos clubes que cederam jogadores para a Copa de 2022, foram distribuídos US$ 209 milhões entre 440 clubes de 51 federações pertencentes às seis confederações continentais.

Tags:

Bahia copa do mundo eliminatórias FIFA Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa

O Bahia será um dos clubes contemplados pelo novo programa da Fifa que destina recursos para times que cederam jogadores para as Eliminatórias da Copa de 2026. Entenda o valor e o motivo do benefício.
O Bahia será um dos clubes contemplados pelo novo programa da Fifa que destina recursos para times que cederam jogadores para as Eliminatórias da Copa de 2026. Entenda o valor e o motivo do benefício.
O Bahia será um dos clubes contemplados pelo novo programa da Fifa que destina recursos para times que cederam jogadores para as Eliminatórias da Copa de 2026. Entenda o valor e o motivo do benefício.
O Bahia será um dos clubes contemplados pelo novo programa da Fifa que destina recursos para times que cederam jogadores para as Eliminatórias da Copa de 2026. Entenda o valor e o motivo do benefício.
