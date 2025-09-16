Renda extra! Bahia receberá benefício da FIFA; entenda

O Bahia será um dos clubes contemplados pelo novo programa da Fifa que destina recursos para times que cederam jogadores para as Eliminatórias da Copa de 2026. Entenda o valor e o motivo do benefício. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia será um dos clubes beneficiados pelo novo programa da Federação Internacional de Futebol (FIFA). Isso porque, pela primeira vez, o Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa contemplará diretamente todos os clubes que cederam atletas para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e para a disputa da própria competição.

O Bahia terá direito ao benefício por ter cedido três jogadores: Jean Lucas, à Seleção Brasileira; Santiago Arias, à Colômbia; e Luciano “Lucho” Rodríguez, — hoje ex-jogador do clube — à época convocado pelo Uruguai.

O valor total distribuído ultrapassa US$ 355 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão), um aumento de quase 70% em relação ao que foi investido antes do Mundial de 2022, no Catar. O benefício será repassado entre os clubes que tiveram jogadores convocados para representar seus países nas eliminatórias.

Trata-se de uma distribuição inédita de recursos para clubes que cederam atletas às eliminatórias. Nas edições anteriores, a premiação era restrita apenas a clubes com jogadores convocados para a Copa do Mundo. O objetivo é tornar a distribuição mais justa e inclusiva.

“A nova edição do Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa para a Copa de 2026 dará um passo a mais e reconhecerá em termos econômicos a imensa contribuição que realizam clubes e jogadores de todo o mundo para que se celebre a fase preliminar e a fase final do torneio”, afirmou Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Serão repartidos US$ 355 milhões aos clubes, uma quantidade recorde, por cederem seus jogadores Gianni Infantino - presidente da FIFA

“Dessa forma, reforçamos nossa sólida colaboração com a Associação de Clubes Europeus e clubes de todo o mundo. Todos esperamos assistir, no ano que vem, a uma edição histórica, incluindo a Copa do Mundo da Fifa”, completou Infantino.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente da Associação de Clubes Europeus (ECA) e também dono do PSG, celebrou a participação da entidade no acordo anunciado pela Fifa.

“É um prazer para a ECA ter colaborado com a Fifa na elaboração do inovador Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa. Assim, mais clubes de todo o mundo receberão uma recompensa por ceder seus jogadores. Os clubes desempenham uma função fundamental no êxito do futebol de seleções, e esta iniciativa reconhece todos os elementos dessa função: desde a formação de jogadores mais jovens até sua cessão para a disputa de partidas mais importantes”, disse Al-Khelaïfi.

Na quarta edição do Programa de Benefícios aos Clubes, cujo foco foi nos clubes que cederam jogadores para a Copa de 2022, foram distribuídos US$ 209 milhões entre 440 clubes de 51 federações pertencentes às seis confederações continentais.