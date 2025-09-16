Menu
HOME > ESPORTES
CASO EVERSON

Polícia abre inquérito após importunação sexual contra filha de goleiro Everson

Goleiro do Atlético-MG e sua esposa denunciaram o crime, que ocorreu no estacionamento da Arena MRV

Redação

Por Redação

16/09/2025 - 11:19 h
O goleiro Everson e sua esposa, Rafaela Vieira, denunciaram um caso de importunação verbal contra a filha de 13 anos na Arena MRV. A Polícia Civil já instaurou um inquérito para investigar o ocorrido.
A Polícia Civil de Minas Gerais ouviu, na tarde desta segunda-feira, 16, a representante legal da filha do goleiro Everson, de 13 anos, em Belo Horizonte. O procedimento faz parte do inquérito instaurado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), que apura denúncia de importunação sexual verbal contra a menor.

O episódio ocorreu no último domingo, 14, após o empate por 1 a 1 do Atlético-MG com o Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando a família do jogador se preparava para deixar a Arena MRV. O estacionamento dos atletas fica em um espaço privado, sem acesso da torcida, mas a divisória possui furos que permitiam aos torcedores observar o que acontecia do outro lado. Não houve contato físico, mas Everson e sua esposa, Rafaela Vieira, relataram que ouviram ofensas contra a filha.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas que presenciaram o caso também foram ouvidas na delegacia. Paralelamente, o Atlético-MG encaminhou imagens do episódio à Delegacia de Eventos e à DEPCA para auxiliar na identificação dos torcedores.

O local é monitorado por câmeras, e o clube emitiu nota em apoio ao atleta, afirmando que, além da responsabilização criminal, adotará medidas administrativas contra os infratores.

Everson e Rafaela comentaram o episódio nas redes sociais ainda no domingo. A esposa descreveu o que aconteceu: “Minha filha desceu do carro para me avisar que estavam xingando. Ela pediu que eu solicitasse aos seguranças, para que tentassem conter a situação. Esses torcedores estavam do outro lado de um portão onde guardam os carros. O meu carro estava próximo a esse portão, que é todo fechado. Porém, ele é vazado e se pode ver através dele".

“Ao retornar para o carro, esses homens começaram a falar sobre ela. O corpo e a aparência foram o tema principal. Não queremos fazer ‘reboliço’, mas, de novo, venho trazer esse assunto. Não é fácil ser família, e as pessoas fazem questão de tentar dificultar cada vez mais", relatou.

Rafaela concluiu reforçando que tomará as medidas necessárias: “No mais, devo avisar que vou cumprir tudo que falei a esses torcedores no momento. Cada palavra. Enfim, foi isso. Espero que entendam que não gostaríamos de ser os ‘chatos’ da vez porque a ‘fase não é boa’, mas não há outra saída a não ser elucidar a situação e recorrer à lei. Um beijinho e obrigada pelo apoio que recebemos até agora".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

x