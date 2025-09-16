Menu
ELENCO CURTO?

Rogério Ceni revela situação dos jogadores no departamento médico do Bahia

Com problemas no elenco, treinador evita fazer "previsões" sobre os atletas lesionados

Téo Mazzoni

16/09/2025 - 8:45 h | Atualizada em 16/09/2025 - 9:04
O Bahia perdeu a invencibilidade em casa ao ser derrotado pelo Cruzeiro e saiu do G-4 do Brasileirão. Saiba o que Rogério Ceni disse sobre a má fase e os problemas de desfalques no elenco.
Derrotado e fora do G-4 — foi assim que a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou para o Bahia. Na noite desta segunda-feira, 15, o Esquadrão recebeu o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, em duelo de “seis pontos” na parte de cima da tabela e, apesar de ter dominado as ações do jogo, ao menos conforme análise de Rogério Ceni, perdeu por 2 a 1 de virada e amargou sua primeira derrota em casa na competição.

No duelo, de fato, o Bahia teve superioridade nas ações, pelo menos até o momento em que as equipes começaram a fazer substituições. Isso porque, de um lado, após sofrer o gol que abriu o placar, o técnico Leonardo Jardim promoveu as entradas de Sinisterra, Arroyo e Gabigol no Cruzeiro — mudando completamente o ataque e colhendo frutos. Do outro, Rogério Ceni teve menos “força” saindo do banco, uma vez que a equipe sofre com uma extensa lista de desfalques.

Cruzeiro tinha muitas reposições, hoje temos menos
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Com sete atletas no departamento médico e o alerta ligado para o zagueiro David Duarte, que, segundo Rogério Ceni, “sentiu a coxa no aquecimento e não pôde começar a partida”, o Bahia enfrenta um momento crítico no elenco. Por isso, após o apito final, o comandante tricolor foi questionado a respeito da situação de seus jogadores.

De acordo com a revelação feita durante a coletiva de imprensa, o treinador disse que não consegue prever, mas garantiu que é improvável contar com algum dos atletas presentes no departamento médico no próximo sábado, 20, contra o Ceará, às 18h30.

Amanhã a gente tem uma posição melhor, mas não consigo prever. Mas, em condições físicas ideais, mesmo que recuperados, dificilmente
Rogério Ceni - treinador do Bahia
Rogério Ceni aprovou a atuação do Bahia contra o Cruzeiro
Rogério Ceni aprovou a atuação do Bahia contra o Cruzeiro | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Próxima partida

Sem previsão de retorno dos atletas lesionados, o Bahia volta a campo no próximo sábado, 20, às 18h30, contra o Ceará. O duelo acontece no Castelão, válido pela rodada 24 do Campeonato Brasileiro.

