Bahia perde para o Vasco em jogo de nove gols no Brasileiro Sub-17

Sub-17 do Bahia faz campanha ruim no Campeonato Brasileiro da categoria - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em jogo eletrizante pela 18ª rodada do Brasileirão Sub-17, o Bahia foi derrotado de virada pelo Vasco da Gama com o placar de 5 a 4, na tarde desta terça-feira, 16, no CT Evaristo de Macedo.

Victor Guilherme, Ricardo e Diego Silva (duas vezes) marcaram os gols tricolores. A equipe carioca anotou seus tentos com Pedro Augusto, Léo Félix, Luis Felipe, Kaique e Breno Sales.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Esquadrãozinho, do técnico Carlos Larocca, atuou com: Fábio; Jonathan Marinho, Bruno Ricardo, Ruan Victor e Santana; Keven (Emerson), Diego Silva (Denis Felipe) e Emmanuel (Kevin Brayan); Victor Guilherme, Kaique e Ricardo (Fábio Ryan).

Com apenas dois triunfos no Campeonato Brasileiro da categoria, o Bahia emplaca uma campanha decepcionante. O Tricolor empatou três e já perdeu 13 jogos, ocupando a 18ª colocação, com somente nove pontos.

Próximo compromisso

Os Pivetes de Aço voltam a campo pelo Brasileirão Sub-17 na próxima terça, 23, às 15h. O adversário será o São Paulo, em Cotia.