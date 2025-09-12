ESPORTES
Sub-20 do Bahia fará decisão na Fonte Nova com ingressos gratuitos
Equipe comandada pelo técnico Leonardo Galbes busca o título da Copa do Nordeste da categoria
Por João Grassi
Após um ano e cinco meses, a equipe Sub-20 do Bahia volta a mandar um jogo na Arena Fonte Nova. Os Pivetes de Aço decidem a Copa do Nordeste da categoria na próxima quarta-feira, 17, às 15h, contra o Ceará. Como venceu a ida por 2 a 1, o Esquadrãozinho joga pelo empate na volta.
O duelo decisivo será aberto aos torcedores, com ingressos gratuitos disponíveis para retirada no site ou aplicativo da Ingresse, e biometria facial obrigatória. Os bares estarão abertos no setor Oeste e os sócios terão desconto para adquirir produtos.
O estacionamento externo da Arena Fonte Nova, na frente do Dique do Tororó, também estará à disposição, com valor de R$ 15. Os portões serão abertos às 14h.
O acesso ao estádio será através do Portão Sul- Acesso 3 para a torcida tricolor. Os visitantes, por outro lado, entram pelo Portão Leste – Acesso 6.
A equipe comandada pelo técnico Leonardo Galbes soma quatro triunfos e um empate ao longo da competição regional. O Bahia busca o segundo título do Nordestão Sub-20, tendo sido campeão anteriormente em 2001.
