Bahia: Ceni esclarece preferência por Cauly em vez de jovens da base

Cauly em campo com a camisa do Bahia - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Sem todas as opções à disposição em meio aos desfalques do Bahia, Rogério Ceni teve que escolher entre Cauly e os atacantes Lyan e João Andrade, da base, e optou pelo meia quando quis mudar o time durante a derrota para o Cruzeiro nesta segunda-feira, 15. Em entrevista coletiva após o revés, o treinador explicou que a decisão foi pela “consciência tática” do camisa 8, em vez de arriscar com os jovens.

Utilizados na campanha da Copa do Nordeste Sub-20, Lyan e João treinaram poucos dias com o time principal e, por conta disso, Cauly foi o escolhido para substituir o atacante Mateo Sanabria, "coisa mais positiva" da atuação do Esquadrão de Aço.

"Treinaram um dia comigo, dois o Lyan. Naquele momento ganhávamos quando fizemos a substituição. Cauly entrou no lugar do Sanabria, que sentiu câimbras. Confio mais em colocar jogadores que conhecem mais o sistema de jogo. Zé [Guilherme] vem treinando há bastante tempo com a gente. Lucho vinha fazendo pelo lado, apareceu um negócio excepcional, clube fez a negociação", explicou Ceni.

"Trabalhamos com Iago, com o Zé. Por isso quando o Willian cansa, entre botar o Cauly na frente ou botar o João, que só treinou ontem com a gente, achei melhor usar jogadores mais acostumados. Juninho já treina há mais tempo que o Coni", completou.

Lyan Araújo, atacante da base do Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Apesar do mal momento, Rogério Ceni não desistiu de Cauly e indicou que não vai desistir tão cedo. O treinador citou os exemplos de Ademir e Kanu, que até chegaram a ser ameaçados durante período de críticas, para justificar a confiança no camisa 8.

"Sobre o Cauly, se a gente tivesse desistido do Ademir quando tinha caixão na frente do CT, do Kanu. Você acha que o Cauly não tem condição de jogar com a gente? Por isso começou no banco, entrou nos minutos finais para fazer uma função de fora para dentro", afirmou.

Rogério Ceni em entrevista coletiva no Bahia | Foto: Leticia Martins/EC Bahia

Não é exagero dizer que o Cruzeiro cresceu sobre o Bahia a partir do momento que o treinador Leonardo Jardim optou pelas mudanças no time. Aos 26 minutos do segundo tempo, logo após o gol marcado por Jean Lucas, os atacantes Arroyo, Sinisterra e Gabriel Barbosa saíram do banco de reservas e mudaram a cara do jogo.

Com Erick Pulga, Ademir e Tiago no departamento médico do clube, Rogério Ceni passa a ter menos opções ofensivas durante a partida. Na Arena Fonte Nova, Rogério garantiu que é improvável contar com algum dos atletas presentes no DM para a próxima partida.

O Bahia encara o Ceará no próximo sábado, 20, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.