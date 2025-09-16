Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESCOLHA

Bahia: Ceni esclarece preferência por Cauly em vez de jovens da base

Meio-campista substituiu o atacante Mateo Sanabria durante derrota para o Cruzeiro

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/09/2025 - 18:12 h
Cauly em campo com a camisa do Bahia
Cauly em campo com a camisa do Bahia -

Sem todas as opções à disposição em meio aos desfalques do Bahia, Rogério Ceni teve que escolher entre Cauly e os atacantes Lyan e João Andrade, da base, e optou pelo meia quando quis mudar o time durante a derrota para o Cruzeiro nesta segunda-feira, 15. Em entrevista coletiva após o revés, o treinador explicou que a decisão foi pela “consciência tática” do camisa 8, em vez de arriscar com os jovens.

Utilizados na campanha da Copa do Nordeste Sub-20, Lyan e João treinaram poucos dias com o time principal e, por conta disso, Cauly foi o escolhido para substituir o atacante Mateo Sanabria, "coisa mais positiva" da atuação do Esquadrão de Aço.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Treinaram um dia comigo, dois o Lyan. Naquele momento ganhávamos quando fizemos a substituição. Cauly entrou no lugar do Sanabria, que sentiu câimbras. Confio mais em colocar jogadores que conhecem mais o sistema de jogo. Zé [Guilherme] vem treinando há bastante tempo com a gente. Lucho vinha fazendo pelo lado, apareceu um negócio excepcional, clube fez a negociação", explicou Ceni.

"Trabalhamos com Iago, com o Zé. Por isso quando o Willian cansa, entre botar o Cauly na frente ou botar o João, que só treinou ontem com a gente, achei melhor usar jogadores mais acostumados. Juninho já treina há mais tempo que o Coni", completou.

Lyan Araújo, atacante da base do Bahia
Lyan Araújo, atacante da base do Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Leia Também:

Bahia perde invencibilidade na Fonte Nova; veja os melhores mandantes
"Coisa mais positiva do dia": A estreia de Sanabria titular em números
Renda extra! Bahia receberá benefício da FIFA; entenda

Apesar do mal momento, Rogério Ceni não desistiu de Cauly e indicou que não vai desistir tão cedo. O treinador citou os exemplos de Ademir e Kanu, que até chegaram a ser ameaçados durante período de críticas, para justificar a confiança no camisa 8.

"Sobre o Cauly, se a gente tivesse desistido do Ademir quando tinha caixão na frente do CT, do Kanu. Você acha que o Cauly não tem condição de jogar com a gente? Por isso começou no banco, entrou nos minutos finais para fazer uma função de fora para dentro", afirmou.

Rogério Ceni em entrevista coletiva no Bahia
Rogério Ceni em entrevista coletiva no Bahia | Foto: Leticia Martins/EC Bahia

Não é exagero dizer que o Cruzeiro cresceu sobre o Bahia a partir do momento que o treinador Leonardo Jardim optou pelas mudanças no time. Aos 26 minutos do segundo tempo, logo após o gol marcado por Jean Lucas, os atacantes Arroyo, Sinisterra e Gabriel Barbosa saíram do banco de reservas e mudaram a cara do jogo.

Com Erick Pulga, Ademir e Tiago no departamento médico do clube, Rogério Ceni passa a ter menos opções ofensivas durante a partida. Na Arena Fonte Nova, Rogério garantiu que é improvável contar com algum dos atletas presentes no DM para a próxima partida.

O Bahia encara o Ceará no próximo sábado, 20, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Bahia x Cruzeiro Cauly Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cauly em campo com a camisa do Bahia
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Cauly em campo com a camisa do Bahia
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Cauly em campo com a camisa do Bahia
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Cauly em campo com a camisa do Bahia
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

x