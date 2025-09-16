Bahia vence Atlético-MG e avança às quartas da Copa do Brasil Feminina

Wendy Carballo comemorando gol do Bahia no Carneirão - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O Bahia é segundo time classificado às quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Na noite desta terça-feira, 16, as Mulheres de Aço venceram o Atlético-MG por 1 a 0, no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, e estão entre as oito melhores equipes da competição.

A uruguaia Wendy Carballo, que soma convocações para a Seleção do Uruguai, marcou o gol decisivo da partida. A atacante recebeu passe na entrada da área, cortou duas marcadoras e finalizou sem dar chances à goleira.

Em sua primeira participação na história da Copa do Brasil Feminina, o Bahia faz uma ótima campanha. Além do Galo, que conquistou o acesso à Série A1 nesta temporada, o Tricolor eliminou o Grêmio na terceira fase, que disputa a elite do futebol nacional.

Jogadoras do Bahia comemorando gol sobre o Atlético-MG | Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

"Muito importante, tive três anos longe da família, foram os anos mais difíceis. Ter a presença deles nessa classificação inédita é muito importante. Todo mundo muito feliz e que a gente continue trabalhando para mostrar que o futebol nordestino é muito maior do que o que muitos pensam. Há muito preconceito, o Bahia veio para mostrar que a gente tem muito poder, muita força. Estamos nas quartas de final da Copa do Brasil, estou muito feliz e agora é só comemorar", afirmou a goleira tricolor Yanne, em entrevista ao SporTV.



Com o resultado, o Bahia aguarda a definição dos outros resultados das oitavas de final para voltar a campo na competição. O chaveamento da próxima fase será definido através de sorteio.

