MULHERES DE AÇO!
Bahia vence Atlético-MG e avança às quartas da Copa do Brasil Feminina
Wendy Carballo marcou o gol decisivo no Carneirão, em Alagoinhas
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia é segundo time classificado às quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Na noite desta terça-feira, 16, as Mulheres de Aço venceram o Atlético-MG por 1 a 0, no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, e estão entre as oito melhores equipes da competição.
A uruguaia Wendy Carballo, que soma convocações para a Seleção do Uruguai, marcou o gol decisivo da partida. A atacante recebeu passe na entrada da área, cortou duas marcadoras e finalizou sem dar chances à goleira.
Em sua primeira participação na história da Copa do Brasil Feminina, o Bahia faz uma ótima campanha. Além do Galo, que conquistou o acesso à Série A1 nesta temporada, o Tricolor eliminou o Grêmio na terceira fase, que disputa a elite do futebol nacional.
"Muito importante, tive três anos longe da família, foram os anos mais difíceis. Ter a presença deles nessa classificação inédita é muito importante. Todo mundo muito feliz e que a gente continue trabalhando para mostrar que o futebol nordestino é muito maior do que o que muitos pensam. Há muito preconceito, o Bahia veio para mostrar que a gente tem muito poder, muita força. Estamos nas quartas de final da Copa do Brasil, estou muito feliz e agora é só comemorar", afirmou a goleira tricolor Yanne, em entrevista ao SporTV.
Leia Também:
Com o resultado, o Bahia aguarda a definição dos outros resultados das oitavas de final para voltar a campo na competição. O chaveamento da próxima fase será definido através de sorteio.
Confira os outros jogos das oitavas de final:
- Sport 3 x 1 Realidade Jovem;
- Internacional x Fluminense (18/09 - 18h);
- Corinthians x Juventude (17/09 - 15h);
- Bragantino x Atlético-PI (17/09 - 17h);
- Palmeiras x América-MG (17/09 - 19h);
- São Paulo x Flamengo (17/09 - 18h);
- Ferroviária x Vitória (18/09 - 16h).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes