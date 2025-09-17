Bahia pode perder mais uma posição no Brasileirão nesta quarta; saiba

Ramos Mingo, zagueiro do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Derrotado para o Cruzeiro na última segunda-feira, 15, o Bahia deixou o G-4 do Brasileirão e pode perder mais uma posição nesta quarta, 17, já que Botafogo e Mirassol se enfrentam às 19h30, no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da rodada 12.

O Mirassol já está uma posição acima do Esquadrão de Aço, ocupando no momento a 4ª colocação da Série A, com 38 pontos. O Botafogo, no entanto, pode até ultrapassar os dois concorrentes se vencer os paulistas, pois pularia para os mesmos 38 pontos e levaria vantagem no primeiro critério de desempates: número de vitórias.

Em caso de empate, o Glorioso igualaria a pontuação (36) e ultrapassaria somente o Bahia na classificação por ter melhor saldo de gols. Apenas uma vitória do Leão Caipira não impactaria a tabela do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que ambas as equipes vão ficar momentaneamente com uma partida a mais em relação ao Tricolor.

Onde assistir

O duelo entre Botafogo e Mirassol será transmitido no pay-per-view Premiere.

Jogo atrasado do Bahia

Assim como Botafogo e Mirassol, o Bahia também terá um jogo atrasado para pagar este mês. Na próxima quarta-feira, 24, enfrenta o Vasco da Gama em São Januário, às 19h30, em duelo válido pela 16ª rodada.