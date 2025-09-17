Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

2026

CBF estuda fazer mudança revolucionária na Copa do Brasil a partir de 2026

Principal competição de mata-mata do futebol nacional pode ter mudanças para a próxima temporada

João Grassi

Por João Grassi

17/09/2025 - 7:46 h | Atualizada em 17/09/2025 - 8:40
Troféu da Copa do Brasil
Troféu da Copa do Brasil -

Em busca de enxugar o extenso calendário do futebol nacional, a CBF pode trazer um novo formato para a Copa do Brasil em 2026. De acordo com informações do Estadão, a entidade estuda diminuir as 12 datas da competição para oito, sendo que alguns clubes poderiam fazer apenas seis jogos para ser campeões.

Conforme a reportagem, a ideia da CBF é fazer a Copa do Brasil com jogos únicos em praticamente todas as fases e mando de campo sorteado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A decisão seria disputada em partidas de ida e volta, mas uma final com jogo único em campo neutro também é considerada.

Veja abaixo como seria o formato:

  • 1ª Fase - Jogo único
  • 2ª Fase - Jogo único
  • 3ª Fase - Jogo único
  • Oitavas de final - Jogo único
  • Quartas de final - Jogo único
  • Semifinais - Jogo único
  • Finais - Ida e Volta (possibilidade de jogo único)

Leia Também:

Aos 31 anos, campeão da Copa do Mundo anuncia aposentadoria do futebol
Tamires vê Copa Feminina de 2027 no Brasil como marco histórico
Bahia vence Atlético-MG e avança às quartas da Copa do Brasil Feminina
Champions League: Real Madrid vence e jogo de oito gols agita estreia

Dupla Ba-Vi na Copa do Brasil

Na temporada 2025, o Bahia entrou na terceira fase da Copa do Brasil e foi eliminado nas quartas de final, tendo disputado seis jogos no total. O Vitória, por outro lado, começou desde início e caiu na segunda etapa, fazendo duas partidas ao todo.

Comparando as campanhas da dupla Ba-Vi deste ano com o possível novo formato, o Leão da Barra não teria diminuído suas datas, mas o Esquadrão de Aço jogaria três partidas a menos caso repetisse o desempenho em 2026.

Everton Ribeiro e Ronald durante o último clássico Ba-Vi
Everton Ribeiro e Ronald durante o último clássico Ba-Vi | Foto: Rafael Rodrigues/ E.C Bahia

Semifinais 2025

A Copa do Brasil 2025 já está na reta final, mas as semifinais serão disputadas somente em dezembro. Restam apenas clubes do Brasileirão Série A na disputa: Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco da Gama.

As partidas vão acontecer nos dias 10 e 14 de dezembro, enquanto as finais seriam 17 e 21 do mesmo mês.

Semifinal 1: Corinthians x Cruzeiro

Semifinal 2: Vasco da Gama x Fluminense

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cbf copa do brasil EC Bahia ec vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Troféu da Copa do Brasil
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Troféu da Copa do Brasil
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Troféu da Copa do Brasil
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Troféu da Copa do Brasil
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

x