2026
CBF estuda fazer mudança revolucionária na Copa do Brasil a partir de 2026
Principal competição de mata-mata do futebol nacional pode ter mudanças para a próxima temporada
Por João Grassi
Em busca de enxugar o extenso calendário do futebol nacional, a CBF pode trazer um novo formato para a Copa do Brasil em 2026. De acordo com informações do Estadão, a entidade estuda diminuir as 12 datas da competição para oito, sendo que alguns clubes poderiam fazer apenas seis jogos para ser campeões.
Conforme a reportagem, a ideia da CBF é fazer a Copa do Brasil com jogos únicos em praticamente todas as fases e mando de campo sorteado.
A decisão seria disputada em partidas de ida e volta, mas uma final com jogo único em campo neutro também é considerada.
Veja abaixo como seria o formato:
- 1ª Fase - Jogo único
- 2ª Fase - Jogo único
- 3ª Fase - Jogo único
- Oitavas de final - Jogo único
- Quartas de final - Jogo único
- Semifinais - Jogo único
- Finais - Ida e Volta (possibilidade de jogo único)
Leia Também:
Dupla Ba-Vi na Copa do Brasil
Na temporada 2025, o Bahia entrou na terceira fase da Copa do Brasil e foi eliminado nas quartas de final, tendo disputado seis jogos no total. O Vitória, por outro lado, começou desde início e caiu na segunda etapa, fazendo duas partidas ao todo.
Comparando as campanhas da dupla Ba-Vi deste ano com o possível novo formato, o Leão da Barra não teria diminuído suas datas, mas o Esquadrão de Aço jogaria três partidas a menos caso repetisse o desempenho em 2026.
Semifinais 2025
A Copa do Brasil 2025 já está na reta final, mas as semifinais serão disputadas somente em dezembro. Restam apenas clubes do Brasileirão Série A na disputa: Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco da Gama.
As partidas vão acontecer nos dias 10 e 14 de dezembro, enquanto as finais seriam 17 e 21 do mesmo mês.
Semifinal 1: Corinthians x Cruzeiro
Semifinal 2: Vasco da Gama x Fluminense
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes