CBF estuda fazer mudança revolucionária na Copa do Brasil a partir de 2026

Troféu da Copa do Brasil - Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Em busca de enxugar o extenso calendário do futebol nacional, a CBF pode trazer um novo formato para a Copa do Brasil em 2026. De acordo com informações do Estadão, a entidade estuda diminuir as 12 datas da competição para oito, sendo que alguns clubes poderiam fazer apenas seis jogos para ser campeões.

Conforme a reportagem, a ideia da CBF é fazer a Copa do Brasil com jogos únicos em praticamente todas as fases e mando de campo sorteado.

A decisão seria disputada em partidas de ida e volta, mas uma final com jogo único em campo neutro também é considerada.

Veja abaixo como seria o formato:

1ª Fase - Jogo único

- Jogo único 2ª Fase - Jogo único

- Jogo único 3ª Fase - Jogo único

- Jogo único Oitavas de final - Jogo único

- Jogo único Quartas de final - Jogo único

- Jogo único Semifinais - Jogo único

- Jogo único Finais - Ida e Volta (possibilidade de jogo único)

Dupla Ba-Vi na Copa do Brasil

Na temporada 2025, o Bahia entrou na terceira fase da Copa do Brasil e foi eliminado nas quartas de final, tendo disputado seis jogos no total. O Vitória, por outro lado, começou desde início e caiu na segunda etapa, fazendo duas partidas ao todo.

Comparando as campanhas da dupla Ba-Vi deste ano com o possível novo formato, o Leão da Barra não teria diminuído suas datas, mas o Esquadrão de Aço jogaria três partidas a menos caso repetisse o desempenho em 2026.

Everton Ribeiro e Ronald durante o último clássico Ba-Vi | Foto: Rafael Rodrigues/ E.C Bahia

Semifinais 2025

A Copa do Brasil 2025 já está na reta final, mas as semifinais serão disputadas somente em dezembro. Restam apenas clubes do Brasileirão Série A na disputa: Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco da Gama.

As partidas vão acontecer nos dias 10 e 14 de dezembro, enquanto as finais seriam 17 e 21 do mesmo mês.

Semifinal 1: Corinthians x Cruzeiro

Semifinal 2: Vasco da Gama x Fluminense