Aos 31 anos, campeão da Copa do Mundo anuncia aposentadoria do futebol

Samuel Umtiti, zagueiro francês campeão mundial em 2018, oficializou nesta segunda-feira, 15 de setembro, sua aposentadoria do futebol aos 31 anos. O defensor estava sem clube desde que deixou o Lille há três meses.

"Depois de ter vivido uma carreira intensa com altos e baixos, chegou o momento de me despedir (...). Dei tudo com paixão e não me arrependo de nada", declarou em vídeo publicado em sua conta no Instagram.

Revelado pelo Lyon, Umtiti construiu boa parte de sua trajetória no Barcelona, onde atuou por seis temporadas. Nos últimos anos, no entanto, as lesões frequentes atrapalharam sua continuidade em alto nível. Em janeiro de 2025, assinou com o Lille, mas entrou em campo poucas vezes devido aos problemas físicos.

O ex-defensor se torna o quinto jogador da seleção campeã mundial em 2018 a pendurar as chuteiras. Antes dele, já haviam se aposentado Blaise Matuidi, em 2022, Adil Rami, em 2023, Raphaël Varane, em 2024, e Steve Mandanda, no início de 2025.

O momento mais emblemático de Umtiti com a camisa da França aconteceu justamente no Mundial da Rússia. Foi dele o gol de cabeça que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre a Bélgica, na semifinal, pavimentando o caminho para o título dos ‘Bleus’.