Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NÃO VOLTA EM 2026

Aos 31 anos, campeão da Copa do Mundo anuncia aposentadoria do futebol

Campeão mundial em 2018, zagueiro francês deixa os gramados após passagem por Lyon, Barcelona e Lille

Marina Branco

Por Marina Branco

16/09/2025 - 23:30 h
Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo -

Samuel Umtiti, zagueiro francês campeão mundial em 2018, oficializou nesta segunda-feira, 15 de setembro, sua aposentadoria do futebol aos 31 anos. O defensor estava sem clube desde que deixou o Lille há três meses.

"Depois de ter vivido uma carreira intensa com altos e baixos, chegou o momento de me despedir (...). Dei tudo com paixão e não me arrependo de nada", declarou em vídeo publicado em sua conta no Instagram.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ancelotti diz que Brasil não tem obrigação de ganhar a Copa do Mundo
Galvão Bueno vai narrar jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026 pelo SBT
Ex-Vitória pode deixar aposentadoria para jogar Copa do Mundo

Revelado pelo Lyon, Umtiti construiu boa parte de sua trajetória no Barcelona, onde atuou por seis temporadas. Nos últimos anos, no entanto, as lesões frequentes atrapalharam sua continuidade em alto nível. Em janeiro de 2025, assinou com o Lille, mas entrou em campo poucas vezes devido aos problemas físicos.

O ex-defensor se torna o quinto jogador da seleção campeã mundial em 2018 a pendurar as chuteiras. Antes dele, já haviam se aposentado Blaise Matuidi, em 2022, Adil Rami, em 2023, Raphaël Varane, em 2024, e Steve Mandanda, no início de 2025.

O momento mais emblemático de Umtiti com a camisa da França aconteceu justamente no Mundial da Rússia. Foi dele o gol de cabeça que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre a Bélgica, na semifinal, pavimentando o caminho para o título dos ‘Bleus’.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aposentadoria copa do mundo Seleção Francesa Umtiti

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Taça da Copa do Mundo
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Taça da Copa do Mundo
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Taça da Copa do Mundo
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Taça da Copa do Mundo
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

x