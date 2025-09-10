Galvão Bueno vai narrar jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026 pelo SBT

Galvão Bueno - Foto: Reprodução | Band TV

Galvão Bueno será a voz da Copa do Mundo de 2026 pelo SBT. O narrador e apresentador fechou uma parceria que vai resultar na narração de todos os jogos da seleção brasileira. jogos importantes e final do torneio, que vai acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá.

De acordo com a coluna F5, da Uol, falta somente a assinatura do contrato e o anúncio deve ser feito nos próximos dias. O acordo foi feito por meio da NSports, canal que tem Galvão Bueno como um dos proprietários.

O canal fechou uma parceria para cobertura e colaboração para o Mundial.

O atual titular nas transmissões do SBT, Tiago Leifert, ainda será utilizado em jogos importantes da Copa, além de programas especiais.