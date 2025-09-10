TELEVISÃO
Galvão Bueno vai narrar jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026 pelo SBT
Apresentador vai fazer os principais jogo do torneio mundial e as partidas da seleção brasileira
Por Redação
Galvão Bueno será a voz da Copa do Mundo de 2026 pelo SBT. O narrador e apresentador fechou uma parceria que vai resultar na narração de todos os jogos da seleção brasileira. jogos importantes e final do torneio, que vai acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá.
De acordo com a coluna F5, da Uol, falta somente a assinatura do contrato e o anúncio deve ser feito nos próximos dias. O acordo foi feito por meio da NSports, canal que tem Galvão Bueno como um dos proprietários.
O canal fechou uma parceria para cobertura e colaboração para o Mundial.
O atual titular nas transmissões do SBT, Tiago Leifert, ainda será utilizado em jogos importantes da Copa, além de programas especiais.
