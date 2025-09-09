Vale Tudo: Saiba quem pode ser o assassino de Odete Roitman

Odete será assassinada em breve - Foto: Instagram | TV Globo

O mistério em torno da identidade do assassino de Odete Roitman continua assombrando os fãs da nova versão da novela Vale Tudo, da TV Globo. Apesar da vilã ainda estar viva na trama, todos sabem que seu destino final será uma morte dolorosa, assim como na primeira versão da trama, de 1988.

Segundo informações do jornalista André Romano, do ‘O Tempo’, um dos finais alternativos escritos pela autora Manuela Dias coloca a figurante Consuêlo, interpretada por Belize Pombal, como a autora dos disparos contra Odete.

A cena mostrará a secretária perdendo o controle após descobrir que a empresária foi a responsável pelo acidente que deixou Leonardo, irmão gêmeo de Heleninha, com sequelas graves, como perda da locomoção. Revoltada, a mulher enfrenta a vilã e em um ato de fúria atira contra ela.

A gravação faz parte de uma série de finais alternativos da trama, que deixará em aberto o verdadeiro assassino de Odete até o último capítulo da novela, que deve ser exibido no final de outubro.