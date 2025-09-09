Raul Gil recebe alta médica após internação

Raul Gil recebeu alta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, recebeu alta médica nesta terça-feira, 9. Ele estava internado no Hospital Moriah desde a noite do dia 3 de setembro quando foi diagnosticado com um quadro de abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação.

“O apresentador Sr. Raul Gil recebeu alta no dia de hoje, tendo deixado o Hospital Moriah por volta das 12h. Ele dará seguimento ao tratamento medicamentoso em sua residência”, afirmou o hospital em nota enviada ao Metrópoles.

O famoso estava internado desde a última quarta-feira, 3, quando foi levado até a unidade de saúde após apresentar um quadro de indisposição.

Raul Gil encerrou seu programa homônimo no SBT em dezembro de 2024, após 14 anos na emissora. Atualmente, ele e o filho estão focados em um novo projeto de conteúdo para redes sociais, migrando o foco da televisão tradicional para plataformas digitais.