FOI PARA CASA

Raul Gil recebe alta médica após internação

Raul estava internada desde a noite do dia 3 de setembro

Por Edvaldo Sales

09/09/2025 - 12:42 h
Raul Gil recebeu alta -

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, recebeu alta médica nesta terça-feira, 9. Ele estava internado no Hospital Moriah desde a noite do dia 3 de setembro quando foi diagnosticado com um quadro de abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação.

“O apresentador Sr. Raul Gil recebeu alta no dia de hoje, tendo deixado o Hospital Moriah por volta das 12h. Ele dará seguimento ao tratamento medicamentoso em sua residência”, afirmou o hospital em nota enviada ao Metrópoles.

O famoso estava internado desde a última quarta-feira, 3, quando foi levado até a unidade de saúde após apresentar um quadro de indisposição.

Raul Gil encerrou seu programa homônimo no SBT em dezembro de 2024, após 14 anos na emissora. Atualmente, ele e o filho estão focados em um novo projeto de conteúdo para redes sociais, migrando o foco da televisão tradicional para plataformas digitais.

