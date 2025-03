Raul Gil é confirmado em programa da Globo; saiba qual

Raul Gil foi demitido do SBT - Foto: Divulgação

O apresentador Raul Gil, que foi demitido do SBT no fim do ano passado, será homenageado na TV Globo neste sábado, 22. Ele vai participar do programa 'Altas Horas', comandado por Serginho Groisman.

Essa é a segunda vez em menos de um ano que o comunicador é lembrado pela Globo, já que em 31 de março de 2024, Luciano recebeu ele no Domingão.

Segundo o Notícias da TV, ao contrário de outros programas especiais que Groisman tem promovido, a homenagem será mais uma valorização dos comunicadores do que do ex-contratado do SBT especificamente. Ana Clara, Maria Beltrão e Kenya Sade também participarão da atração para falar sobre suas experiências na TV.

Já Raul Gil vai falar sobre sua trajetória de mais de seis décadas na TV e relembrar momentos marcantes de sua carreira, desde o início como cantor e imitador até sua consagração como apresentador de programas de auditório.