Novo apresentador dos ‘Cavalinhos do Fantástico’ é revelado; confira

Confira quem vai substituir Alex Escobar no programa 'Gols do Fantástico' - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O novo apresentador do ‘Gols do Fantástico’ foi revelado nesta sexta-feira, 21, após apresentar o programa 'Esporte Espetacular', o jornalista Lucas Gutierrez revelou que estará a frente do programa a partir do próximo domingo, 23.

O jornalista veio a público por meio de suas redes sociais revelar a mudança: “A partir desse domingo. 🐴 ” disse o apresentador em seu perfil do X, antigo Twitter.

A partir desse domingo. 🐴 pic.twitter.com/zom7DrUnjS — Lucas Gutierrez (@olucasgutierrez) March 21, 2025

Ele vem para substituir o apresentador Alex Escobar, que deixa o comando do programa mas continuará na programação local da Globo Rio.