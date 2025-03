Morre surfista e ator Daniel Sabbá aos 70 anos - Foto: Reprodução

O surfista, ator e apresentador Daniel Sabbá faleceu aos 70 anos. A notícia foi confirmada pelas redes sociais do artista, mas a causa da morte não foi divulgada. Conhecido por sua trajetória na televisão e no surfe, Sabbá enfrentou problemas de saúde nos últimos anos, incluindo um grave acidente em 2021 e um câncer no nariz.

Familiares e amigos prestaram homenagens em uma publicação no Instagram, destacando sua generosidade e impacto na vida de muitas pessoas. “Ele se foi, mas deixou um legado que permanecerá vivo nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Daniel foi uma pessoa de coração generoso, sempre disposto a espalhar bondade e a transformar a vida daqueles ao seu redor”, dizia a nota.

Sabbá ganhou destaque como apresentador do programa Sabbá Show, exibido pela CNT em 2000. Antes de ingressar na televisão, ele já era uma referência no surfe no Rio de Janeiro, competindo em campeonatos e ajudando a popularizar o esporte. Em entrevista ao canal Rap 77 no YouTube, em 2019, ele contou que o surfe o aproximou da música e do teatro, levando-o a atuar nos anos 1980.

Nos últimos anos, Sabbá enfrentou desafios de saúde significativos. O acidente de 2021 resultou em paralisia dos movimentos, e posteriormente ele foi diagnosticado com câncer no nariz. Recentemente, seu filho, João Paulo Sabbá, organizou uma vaquinha online para ajudar nos custos do tratamento, destacando as dificuldades financeiras da família.