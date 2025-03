Atriz recebe apoio de globais após vencer processo contra a emissora

Roberta Rodrigues venceu processo contra a Globo - Foto: Divulgação

A atriz Roberta Rodrigues (‘Cidade de Deus: A Luta Não Para’), que venceu o processo que moveu contra a TV Globo por racismo e assédio moral, recebeu apoio de contratados da emissora. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o valor da indenização foi fixado em R$ 500 mil.

A artista publicou um vídeo no Instagram ao lado dos advogados. “Eu tô aqui muito emocionada para dizer para vocês que essa notícia que saiu é verdade. Vencemos, vencemos, vencemos”, disse Roberta.

A atriz completou: “Eu, enquanto pessoa pública, precisava dar uma satisfação pra vocês, que são as pessoas que me seguem, as pessoas que sabem da minha vida, que sabem da minha luta diária enquanto artista, mulher, preta, nesse país”.

Assista ao vídeo:

Apoio dos colegas

Algumas personalidades globais e ex-globais parabenizaram Roberta Rodrigues. “Ahhh meu amorzão, que dia! Que grande dia. Obrigado por não desistir… porque te conhecendo como te conheço, você nunca pensou somente em você. Amo você e tô muito feliz!”, disse Rafael Zulu. Juliana Alves também também comentou: “Meu amor, minha amiga gigante! Exemplar. Pra que nunca mais se repita! Caminhos de luz abertos pra vocês!!!”.

Erom Cordeiro também parabenizou a famosa, assim como Aline Dias, que disse: “Inspiração! Estamos com você”. Cacau Protásio e André Luiz Miranda também demostraram apoio com emojis na publicação.

De acordo com o advogado da atriz, o processo é sobre reparação. “O que está colocado aqui é um divisor de águas em relação ao combate ao racismo estrutural colocado no meio artístico. Você faz história, você abre um capítulo e traz para toda a sociedade esse debate. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista”, enfatizou.