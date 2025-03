Ex-BBB Alane vaza conversa com a Globo e fala de futuro como atriz

Alane detalhou as negociações com a Globo estão em andamento. - Foto: Reprodução | Instagram

Ex-BBB 24, Alane Dias deixou escapar uma conversa recente com a Globo, alimentando rumores sobre seu futuro nas telinhas. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do Portal LeoDias, a influenciadora revelou seu maior sonho: atuar em uma novela da emissora. "A carreira artística como atriz é o meu maior foco desde sempre", disse Alane, que não esconde sua dedicação aos estudos de teatro na CAL (Casa das Artes de Laranjeiras).

A ex-participante do reality show detalhou que, embora ainda não haja confirmação, as negociações com a Globo estão em andamento. “Às vezes, tem umas conversas com a Globo, mas nada que eu possa falar muito. Se Deus quiser, em breve! Vão me acompanhando nas redes”, revelou, gerando especulações sobre o futuro profissional.



Alane também celebrou sua agenda cheia e intensa, destacando o sucesso que vem colhendo desde o Carnaval. "Não durmo desde o Carnaval (do Rio) por conta da correria. Estive agora em Belém, e agora estou aqui. Graças a Deus! Estou muito feliz!", contou.

Além de seus projetos de carreira, a influenciadora falou sobre sua relação com o ator José Loreto, com quem teve um affair. "Estamos amigos, está tudo certo!", afirmou, deixando claro que o romance já ficou no passado. "Os romances podem surgir em qualquer lugar, mas agora estou focada no meu trabalho e muito feliz com isso", completou.