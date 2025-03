Camila Pitanga: "Minha mãe sempre foi minha filha mais velha" - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Camila Pitanga, conhecida por sua discrição em relação à vida pessoal, compartilhou detalhes sobre sua relação com a mãe, Vera Manhães, que foi diagnosticada com transtorno de personalidade paranoide. Em entrevista à revista Quem, a atriz falou sobre os desafios e aprendizados no cuidado com a mãe, que atualmente vive sob sua responsabilidade.

Vera Manhães teve uma carreira marcante como atriz e bailarina nos anos 70, participando de novelas na TV Globo. No entanto, precisou se afastar da vida pública devido a questões de saúde mental. Após seu divórcio de Antonio Pitanga, em 1986, a guarda dos filhos, Camila e Rocco, ficou com o ator. Com o passar dos anos, a família enfrentou momentos difíceis até o diagnóstico de Vera.

Ao falar sobre a relação com a mãe, Camila descreveu a inversão de papéis que viveu ao longo da vida. "Minha mãe sempre foi minha filha mais velha. Minha filha pronta", disse a atriz, ressaltando a dinâmica construída entre elas. A convivência entre mãe e filha passou por transformações, e Camila destaca que o momento atual tem sido marcado por um fortalecimento dos laços.

A atriz também comentou como o amadurecimento contribuiu para uma relação mais fluida e afetiva. "Minha maturidade e também esse outro estágio de vida que minha mãe está vivendo, aos 73 anos, permitiram que nos aproximássemos ainda mais. Cada uma enfrentou desafios individuais, mas também construímos juntas um vínculo mais forte", afirmou.

Sobre o impacto desse novo momento, Camila ressaltou a importância da troca e do contato diário.