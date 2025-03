Adriane Galisteu homenageia Ayrton Senna no aniversário do piloto

A apresentadora compartilhou uma lembrança do piloto brasileiro em seu Instagram - Foto: Reprodução | Instagram

No dia em que Ayrton Senna completaria 65 anos, Adriane Galisteu, 51, prestou uma homenagem ao ex-namorado. A apresentadora compartilhou, na madrugada desta sexta-feira, 21, uma lembrança do piloto brasileiro em seu Instagram.

Na publicação, Adriane aparece ao lado de Senna e destacou uma das frases marcantes do tricampeão mundial de Fórmula 1: "'Tenha sempre como meta muita força, muita determinação, sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá'. Ayrton Senna. 21/03".



Senna, que faleceu em 1º de maio de 1994, aos 34 anos, após um trágico acidente na Itália, continua sendo lembrado por fãs e admiradores.

Veja a publicação: