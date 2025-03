Globo faz mudança às pressas no Fantástico e tira jornalista do ar

Fantástico terá mudança em equipe - Foto: Divulgação | Globo

A Globo anunciou que o Fantástico terá uma mudança em sua equipe a partir das próximas edições. O clássico do canal contará com uma baixa no elenco em meio à crise de audiência que tem passado.

Em decisão confirmada pela própria emissora, Alex Escobar não fará mais parte do Fantástico. Ele será oficialmente substituído por Lucas Gutierrez, que apresentava o Esporte Espetacular.

Gutierrez assume o quadro com o resumo do futebol. Além do 'Show da Vida', nas noites de domingo, ele seguirá no ‘Segue o Jogo’, exibido após as partidas de quarta.

O apresentador deixará oficialmente o Esporte Espetacular, que passará a ser conduzido por Karine Alves e Fernando Fernandes, a partir do fim do mês.

Já Alex Escobar seguirá na programação local da Globo Rio. Ele estava à frente do 'Gols do Fantástico' desde que Tadeu Schmidt deixou o programa para comandar o Big Brother Brasil em 2022.