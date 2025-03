TV Globo anuncia mudança na diretoria do canal; entenda

Novidade foi anunciada nesta terça-feira, 18 - Foto: Divulgação

A TV Globo terá uma nova diretora: Leonora Bardini, que atuava como diretora de programação do canal, assumirá o cargo. O diretor-executivo dos Estúdios Globo, TV Globo e Afiliadas, Amauri Soares, anunciou a novidade nesta terça-feira, 18.

O diretor definiu, em um comunicado enviado aos colaboradores, a mudança como “um passo bonito, bem construído ao longo do tempo” e revelou que Leonora vai “liderar as ações da emissora em todas as frentes”.

Leia o comunicado na íntegra:

“Vamos dar hoje mais um passo na evolução da Estrutura de Gestão da TV Globo. E é um passo bonito, bem construído ao longo do tempo. Leonora Bardini está sendo promovida para a nova Diretoria do Canal TV Globo. Nesta posição, ela vai liderar as ações da emissora em todas as frentes, com exceção de Afiliadas.

As áreas de Conteúdo, Marketing, Inteligência e Promo passam a reportar diretamente a ela. Além das áreas de Programação Rede e Programação Regional, que já estavam sob sua liderança. A área de Afiliadas, sob direção da Patrícia Rego, segue reportando diretamente a mim, assim como a própria Leonora, na nova função.

Leonora é uma unanimidade. Competente, articuladora, leve e criativa. Talvez, a profissional com maior capacidade de aprendizado que já conheci. Tive o prazer de recrutá-la como trainee em 2014.

Nestes 11 anos de Globo, ela foi Supervisora de Programação; Gerente Sênior de Curadoria; Diretora de Curadoria e Gestão de Direitos, Diretora de Programação da Rede e, mais recentemente, Diretora de Programação e Marketing, antes de as duas áreas ganharem estruturas próprias e Samantha Almeida chegar para dirigir o Marketing da TVG.

Poder, agora, promover Leonora para a Direção do Canal TV Globo é também reconhecer um estilo de liderança colaborativo e agregador. O trabalho dela nesta nova função vai ser muito importante para a execução dos importantes projetos que temos em andamento, principalmente o da TV 3.0. Tenho certeza que Leonora terá o apoio de todos no novo desafio”.