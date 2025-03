SBT anuncia reality que teve baixa audiência na Globo; saiba qual

Boninho confirmou volta do The Voice Brasil à TV - Foto: Divulgação | Globo

O SBT está fazendo uma grande de movimentação para tentar crescer na audiência e acertou com Boninho para o comando de projetos especiais. Nesta sexta-feira, 13, ele confirmou a volta do reality musical The Voice Brasil para a TV aberta.

O marido de Ana Furtado fez uma participação em evento oficial na emissora da família Abravanel e aproveitou para anunciar a novidade, segundo o jornalista Flávio Ricco.

Ele ainda destacou que Tiago Leifert será o responsável pelo comando do formato, que ele conduziu na Globo durante anos. O programa deixou a emissora carioca após fracasso na audiência.

Além do reality musical, há rumores de que o diretor também está por trás de um novo programa de confinamento, mas que deverá sair apenas em 2026.