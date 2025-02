E o SBT? Globo surpreende e faz planos com Boninho para salvar BBB

Boninho é cotado para voltar ao BBB - Foto: Divulgação | Globo

A Globo anda preocupada com a audiência do BBB 25 e pensa em uma atitude para tentar reverter a crise. Boninho tem sido pensado para voltar ao canal com uma missão especial.

A informação foi divulgada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, que disse que as 14 marcas patrocinadoras estariam pressionando a emissora um aumento da audiência.

O colunista informou que o canal tem desejado recontratar o antigo diretor de gênero Boninho, demitido no final de dezembro, e já teria até realizado reuniões estratégicas.

A Globo planeja possíveis mudanças no reality e estuda ter o seu ex-diretor para a função de consultor. A decisão final deve ser tomada até quinta-feira, 20, mas sofre resistência interna no BBB.

Atualmente, vale lembrar, o diretor tem sido cotado para dirigir projetos dentro do SBT. O acordo, porém, ainda não foi fechado.