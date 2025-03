Raul Gil desabafa na Globo sobre demissão do SBT: "preconceito"

Raul Gil participou do programa Altas Horas neste sábado, 22 - Foto: Divulgação

O apresentador Raul Gil participou do programa Altas Horas, da TV Globo, neste sábado, 22. Durante a conversa com Serginho Groisman, ele falou sobre sua saída do SBT e refletiu sobre o etarismo.

Ao ser questionado sobre o tempo que está fora do ar, Raul destacou que já se passaram três meses desde o fim de seu contrato com a emissora de Silvio Santos. Serginho comentou sentir falta de vê-lo na TV, momento em que Raul desabafou sobre a situação.

“A gente sente falta do público, do telespectador falar na rua. É um carinho muito grande que a gente tem pelo público e o público tem pela gente. Quando você fica fora da televisão, eu sinto falta”, afimou Raul Gil. As informações foram publicadas no Metrópoles.

O apresentador também mencionou o etarismo ao falar sobre preconceito com pessoas mais velhas à frente de programas de TV. “Eu voltei a fazer o programa, mas, de repente, parou o programa, acabou. Porque, como te falei, existe um preconceito de idade. ‘Ah, fulano tá velho’, ‘ciclano tá velho’. Não tem nada de velho! Velho é a pessoa que pensa que está velha! Eu não estou velho, eu sou mais jovem do que muitos jovens aí”, desabafou Raul Gil.