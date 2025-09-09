EITA!
Luciano Huck perde lugar na Globo para Eliana após mudança na emissora
Eliana terá um programa próprio em breve
Por Edvaldo Sales
Mais uma mudança na TV Globo tem repercutido nos corredores da empresa. Dessa vez, a alteração envolve Eliana e Luciano Huck. A apresentadora terá um programa próprio nas tardes de domingo na emissora a partir de 2026.
Um detalhe que o público não esperava é que o novo programa de Eliana ocupará parte do espaço que hoje pertence ao ‘Domingão com Huck’, segundo o Em Off. O apresentador Luciano Huck vai continuar na principal faixa de horário dos domingos.
Em desenvolvimento, a nova atração de Eliana está prevista para abril de 2026. O nome do programa ainda não foi definido, mas deve levar o nome da apresentadora.
Eliana na Globo
Eliana entrou para o quadro de funcionários da Globo em junho de 2024. Desde então, ela apresentou a quinta temporada do The Masked Singer Brasil e participou do Fantástico e da série Casa de Verão. Ela também fez parte do elenco do Saia Justa, no canal GNT.
A Globo destacou que a chegada da apresentadora é um investimento para a liderança de audiência e faturamento nos domingos. A emissora aposta em comunicadores para manter a posição.
