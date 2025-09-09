Luciano Huck perde lugar na Globo para Eliana após mudança na emissora

Eliana e Luciano Huck - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mais uma mudança na TV Globo tem repercutido nos corredores da empresa. Dessa vez, a alteração envolve Eliana e Luciano Huck. A apresentadora terá um programa próprio nas tardes de domingo na emissora a partir de 2026.

Um detalhe que o público não esperava é que o novo programa de Eliana ocupará parte do espaço que hoje pertence ao ‘Domingão com Huck’, segundo o Em Off. O apresentador Luciano Huck vai continuar na principal faixa de horário dos domingos.

Em desenvolvimento, a nova atração de Eliana está prevista para abril de 2026. O nome do programa ainda não foi definido, mas deve levar o nome da apresentadora.

Eliana na Globo

Eliana entrou para o quadro de funcionários da Globo em junho de 2024. Desde então, ela apresentou a quinta temporada do The Masked Singer Brasil e participou do Fantástico e da série Casa de Verão. Ela também fez parte do elenco do Saia Justa, no canal GNT.

A Globo destacou que a chegada da apresentadora é um investimento para a liderança de audiência e faturamento nos domingos. A emissora aposta em comunicadores para manter a posição.