Miguel Falabella fará par romântico com galã da Globo em novela

Miguel Falabella voltará às telinhas da TV Globo em breve. O ator está escalado para integrar o elenco da novela “Três Graças”, substituta de “Vale Tudo”, no horário das 21 horas, que deve estrear no final de outubro.

Segundo informações do portal Na Telinha, o artista interpreta um personagem que faz parte da comunidade LGBT e vive um romance com Samuel de Assis, galã da Globo. Os dois se chamarão Kasper e João Rubens, donos de um negócio focado em peças de arte e pais adotivos de Maggye, interpretada pela atriz Mell Muzillo.

O personagem do veterano também terá uma ligação com a vilã Arminda, personagem de Grazi Massafera, e ao comparsa dela, Santiago, personagem de Murilo Benício, em um esquema no mercado farmacêutico.

Saiba mais sobre a trama:

Escrita por Aguinaldo Silva, a novela se desenvolve a partir da história de Gerluce, personagem de Sophie Charlotte, que é filha de Lígia, interpretada por Dira Paes, e é mãe de Joélly (Alana Cabral).

A personagem de Dira Paes é prejudicada pelos vilões Santiago Ferretti e Arminda, que comandam um esquema de falsificação de medicamentos e recebem verba pública para a compra de remédio de alto custo, mas desviam o valor para o próprio bolso.

Irritada, Gerluce resolve fazer justiça com as próprias mãos e rouba uma estátua que contém dinheiro da casa de Arminda. Ela passa a ser investigada por Paulinho, personagem de Rômulo Estrela, e se apaixona por ele.